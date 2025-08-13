子ども食堂『みどりのいえ』夏休みスペシャルイベント開催

株式会社グリーンズ

株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）が運営するホテルグリーンパーク津（津市羽所町）にて、2025年8月20日(水)、子ども食堂『みどりのいえ』夏休みスペシャルイベントを、全日本司厨士協会 津支部（三重県津市長岡町）との協働にて開催いたします。

『みどりのいえ』は、子どもたちが安心して暮らし、健やかに成長できるよう、「人とのつながり」「楽しい食事」「豊かな体験」「安心して過ごせる居場所」を提供し、子どもたちの健康や成長をサポートする活動を続けております。

近年、子どもの貧困や孤食という社会課題が注目される中、地域において子供たちが安心して食事を楽しめる場として「子ども食堂」の取り組みが全国各地で広がりを見せています。

今回、司厨士協会員でもあるホテルグリーンパーク津のシェフと地域のシェフ達が意見交換を重ねる中で「子どもたちの未来を支える活動」への共感が広がり、コラボレーションが実現しました。夏休みの素敵な思い出の１つとして残るよう、シェフたちが腕によりをかけて特製メニューを提供いたします。子どもたちの健やかな成長を願い、笑顔あふれるひとときをお届けいたします。

■イベント概要

日 程：2025年8月20日（水）16:00～19:30 (ラストオーダー19:00)

場 所：ホテルグリーンパーク津6 階 宴会場

提供内容：特製ハヤシライス、牛肉鉄板焼き

参加費：無料

対象年齢：高校生まで 保護者の同伴不可 ※6歳未満のお子さまが参加される場合のみ、保護者1名まで無料でご同伴いただけます。

お問い合わせ先：ホテルグリーンパーク津 TEL：059-213-2111

■全日本司厨士協会 津支部

三重県津市を拠点とする料理人の専門団体です。料理人の調理技術の向上や社会福祉施設でのボランティア活動、食育授業の開催など食文化の発展を目的としており、地域に根ざした活動を展開しています。

住所：三重県津市長岡町3018-2 レストラン ラ・メール内

TEL：059-227-3033

URL：http://www.ajca.jp/

■子ども食堂『みどりのいえ』 とは

核家族・共働き家庭・一人親家庭の増加、地域の遊び場や交流機会の減少、経済環境の悪化や格差の拡大などが社会問題となる中、子ども食堂『みどりのいえ』は、「人とのつながり」「楽しい食事」「豊かな体験」「安心して過ごせる居場所」を提供しています。

日程：毎月第3水曜日

場所：ホテルグリーンパーク津

※株式会社グリーンズは、三重こども食堂ネットワークに登録しています。https://www.miekodomo.com/

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスブランド」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

グリーンズグループの2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

URL：https://kk-greens.jp/

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務