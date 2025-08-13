【横浜高島屋】フォトジェニックな韓国スウィーツが大集合！プチ韓国気分を ”横浜” で楽しむ 〈韓国市場（コリアンシジャン）〉初開催！

株式会社高島屋


■8月21日（木）～25日（月）　


■横浜高島屋　8階　催会場　※連日午後7時まで、最終日は午後5時閉場。



横浜島高屋では、8月21日（木）～25日（月）の期間、韓国の今話題のモノ・コトを集めた＜韓国市場（コリアンシジャン）＞を初開催いたします。


韓国はかつての一過性のブームではなく、今ではファッションやグルメ・音楽などがライフスタイルや価値観に深く浸透した 「カルチャー現象」 として定着し、日本の様々な世代に受け入れられ、より身近な国になっています。


そんな韓国の魅力を伝える今イベントは、横浜高島屋の若手社員たちが自ら選んだ、見た目もかわいいスウィーツから定番グルメ・コスメ・雑貨・ワークショップなど、横浜高島屋初登場を含む約20ブランドが集結！ここに来れば、今の韓国をまるごと楽しめるイベントとなります。



■ビジュがかわいい韓国発スウィーツ！




【横浜高島屋初登場】［本格ピンス専門店　雪花‐solfa-］


左）ストロベリーソルファ　1,650円


右）マンゴーソルファ　1,650円


世界一美味しいかき氷と言われる韓国の「ピンス」。老舗の甘味処が見た目にもこだわって繊細に仕上げました。


※実際にはプラカップでの提供となります。




【横浜高島屋初登場】［カフェ ド パリ］


左から2番目）サマーストロベリーボンボン　２,420円


左から3番目）あおぶどうボンボン　1,870円


韓国の人気カフェ［カフェ ド パリ］。看板商品は、旬のフルーツを贅沢に使った「ボンボンパフェ」。SNS映えする美しい見た目をお楽しみください！


※ご提供メニューはフルーツの入荷状況により変更となる場合がございます。




【横浜高島屋初登場】［YOAJUNG（ヨアジョン）］


YOAJUNG横浜スペシャル　950円


YOAJUNGシグネチャー　800円


韓国で大人気のヨーグルトアイスクリームブランドが登場！濃厚なヨーグルトのコクと爽やかな後味が特徴で、一度食べたらたらやみつきになる美味しさです。トッピングやフルーツを選んで、お好みのカスタムスタイルで楽しめるのも魅力。




【横浜高島屋初登場】［ジョンナンミミョンガ］


さつまいもパン（1個）　391円　ほか


韓国発・見た目はまるで本物の野菜！もち米生地で作ったグルテンフリーで可愛い、新感覚の野菜パン。さつまいもパンは韓国で人気No.1です。　




【横浜高島屋初登場】［OKUDO（オクダン）］


ベーグル（1個）　400円から


素材にこだわったしっとり＆もっちりベーグルや、話題の「ドバイチョコ」、ふわふわのマシュマロヌガーなど、SNSでも注目を集める人気スウィーツが勢揃いします。




【横浜高島屋初登場】［BOKHODU（ボクホドゥ）］


くるみボール（8個入）　800円


あんバターボール（8個入）　1,000円


おすすめは韓国伝統のくるみ菓子「ホドゥガジャ」をベースにアレンジを加えた、くるみの香ばしさとしっとり生地が特徴の「くるみボール」と、濃厚バターとあんこを組み合わせた「あんバターボール」の2種類。ひと口サイズで、お土産や贈りものにぴったりです。



■ザ・韓国の味！定番グルメ！




【横浜高島屋初登場】［韓国ダイニング のほほん］


【横浜高島屋限定】松坂ポークサムギョプサル＆特製牛すじ弁当　2,376円


韓国料理歴30年、［のほほん］の看板メニューが登場！初代オモニから受け継がれた「幸せレシピ」で心も体もあたたまるひとときをお楽しみいただけます。




【横浜高島屋初登場】［ホンデポチャ］


左）トッポギ　968円


オリジナルの甘辛ソースをたっぷり絡めた、モチモチ食感がたまらない韓国屋台の定番グルメ。一口食べれば、甘さと辛さの絶妙なハーモニーが広がります。


右）エビマンドゥ（5個）　1,078円　


一つひとつ丁寧に手包みした特製マンドゥ。プリプリのエビがぎっしり詰まった贅沢な味わいを、出来立て熱々をお楽しみください。




［カンナムキンパ］


【横浜高島屋限定】左）和牛キンパ（1本）　1,188円


山形牛をプルコギにした贅沢なプルコギキンパです。和牛の旨味・甘みがキンパによく合います。


右）10ウォンパン（1個）　540円


ふんわりとやわらかく、中にチーズがたっぷりと入った10ウォンパン。チーズのしょっぱさと、生地の甘みがベストマッチで、世代を問わず楽しめる屋台の味です。


■出来立てイートイン！




［韓美膳］温玉野菜ビビンバと冷麺セット　1,518円


ヘルシーな野菜たっぷりのビビンバと定番冷麺を楽しめる人気の


ハーフ＆ハーフのセット。他にも、プリっとはじけるイイダコの食感がたまらない、「イイダコの海鮮ビビン麺とチヂミセット」など本格的な韓国料理をお楽しみいただけます。


※ラストオーダーは閉店の30分前まで。




【横浜高島屋初登場】【実演】


［麻布十番 シモン茂］


【横浜高島屋限定】　韓国よくばりセット　2,000円（限定50食）


（タッカルクッス1人前・ポッサム肉4切れ・キムチマンドゥ2個）


タッカルクッスとは、濃厚な牛骨スープで鶏肉・ジャガイモ・韓国のうどん麺を煮込み、仕上げにネギ・胡椒をかけた麺料理。人気メニューを一度に味わえるよくばりセットです。




【横浜高島屋限定】　マッコリ3種飲み比べセット　900円


（ウサギのダンス、ボクスンドガ、虎マッコリ、各60ml×3）


※実際にはプラカップでのご提供となります。


■カラフルでかわいい雑貨も見逃せない！韓国制服でのプリント写真も楽しもう！



［conforobe（コンフォローブ）］


韓国のキルト生地を使った、デザインも実用性も抜群のヌビバッグを揃える［conforobe（コンフォローブ）］。スカラップデザインのヌビバッグは、サブバッグに活躍するA4サイズとミニバッグをご用意。また、ヌビ×フェイクレザーで高級感たっぷりの「Little Heart」は大人可愛いハート刺繍がポイント。


下.Jour Scallop（30×40cm）　6,930円


上.Mini Scallop（22×27cm）　5,940円





Little Heart（22×30cm）　 6,930円







［Nari objet（ナリ オブジェ）］　


キーリング　4,200円


愛らしさとユニークさを目指し「日常の中の特別さ」を表現したデザイナーズブランドとして注目を集める韓国のファッション雑貨ブランド。





［Monchu］　


キーホルダー　2,200円


韓国から買い付けた生地で作ったバッグや小物、モールドールやキーホルダーをご用意。






＜ワークショップのご案内＞


※受付時間：連日午後６時30分まで、最終日は午後4時30分まで。混雑時はお待ちいただく場合がございます。


1.モールドールワークショップ 参加費：2,200円から　所要時間：約15分程度


2.キーホルダーワークショップ 参加費：550円から　　所要時間：約15分程度


3.ワッペンワークショップ 参加費：880円から　　所要時間：約15分程度




【横浜高島屋初登場】　


［人生4カット（インセンエッコ）］　


ノーマルフレーム（1回）　500円


KPOPアイドル限定フレーム（1回）　1,000円


話題の韓国プリント写真機が横浜高島屋に初登場！さらには韓国の制服もレンタル体験もご用意しています。K-POPアイドル風のスクールユニフォームに身を包んで、写真撮影を楽しめます！









左）［BBIA］ローティント 4.5g　1,600円


潤いとツヤ感たっぷりのテクスチャー。ひと塗りで澄んだ透明感の唇に。


中央）［センテリアン24］ザ・マデカ クリーム（シーズン6）（50ml）　1,738円


韓国の大手会社の化粧クリーム。濃縮ツボクサ成分で肌をしっとり滑らかにします。


右）［シンビ］ハーブローション（150ml）　2,750円


健やかな肌を保つための植物エキスを配合したハーブ化粧水。潤いを閉じ込め、肌を柔らかくして美容液などのなじみを良くします。




お問い合わせ：横浜高島屋（代表）045-311-5111