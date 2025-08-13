【横浜高島屋】フォトジェニックな韓国スウィーツが大集合！プチ韓国気分を ”横浜” で楽しむ 〈韓国市場（コリアンシジャン）〉初開催！
■8月21日（木）～25日（月）
■横浜高島屋 8階 催会場 ※連日午後7時まで、最終日は午後5時閉場。
横浜島高屋では、8月21日（木）～25日（月）の期間、韓国の今話題のモノ・コトを集めた＜韓国市場（コリアンシジャン）＞を初開催いたします。
韓国はかつての一過性のブームではなく、今ではファッションやグルメ・音楽などがライフスタイルや価値観に深く浸透した 「カルチャー現象」 として定着し、日本の様々な世代に受け入れられ、より身近な国になっています。
そんな韓国の魅力を伝える今イベントは、横浜高島屋の若手社員たちが自ら選んだ、見た目もかわいいスウィーツから定番グルメ・コスメ・雑貨・ワークショップなど、横浜高島屋初登場を含む約20ブランドが集結！ここに来れば、今の韓国をまるごと楽しめるイベントとなります。
■ビジュがかわいい韓国発スウィーツ！
【横浜高島屋初登場】［本格ピンス専門店 雪花‐solfa-］
左）ストロベリーソルファ 1,650円
右）マンゴーソルファ 1,650円
世界一美味しいかき氷と言われる韓国の「ピンス」。老舗の甘味処が見た目にもこだわって繊細に仕上げました。
※実際にはプラカップでの提供となります。
【横浜高島屋初登場】［カフェ ド パリ］
左から2番目）サマーストロベリーボンボン ２,420円
左から3番目）あおぶどうボンボン 1,870円
韓国の人気カフェ［カフェ ド パリ］。看板商品は、旬のフルーツを贅沢に使った「ボンボンパフェ」。SNS映えする美しい見た目をお楽しみください！
※ご提供メニューはフルーツの入荷状況により変更となる場合がございます。
【横浜高島屋初登場】［YOAJUNG（ヨアジョン）］
YOAJUNG横浜スペシャル 950円
YOAJUNGシグネチャー 800円
韓国で大人気のヨーグルトアイスクリームブランドが登場！濃厚なヨーグルトのコクと爽やかな後味が特徴で、一度食べたらたらやみつきになる美味しさです。トッピングやフルーツを選んで、お好みのカスタムスタイルで楽しめるのも魅力。
【横浜高島屋初登場】［ジョンナンミミョンガ］
さつまいもパン（1個） 391円 ほか
韓国発・見た目はまるで本物の野菜！もち米生地で作ったグルテンフリーで可愛い、新感覚の野菜パン。さつまいもパンは韓国で人気No.1です。
【横浜高島屋初登場】［OKUDO（オクダン）］
ベーグル（1個） 400円から
素材にこだわったしっとり＆もっちりベーグルや、話題の「ドバイチョコ」、ふわふわのマシュマロヌガーなど、SNSでも注目を集める人気スウィーツが勢揃いします。
【横浜高島屋初登場】［BOKHODU（ボクホドゥ）］
くるみボール（8個入） 800円
あんバターボール（8個入） 1,000円
おすすめは韓国伝統のくるみ菓子「ホドゥガジャ」をベースにアレンジを加えた、くるみの香ばしさとしっとり生地が特徴の「くるみボール」と、濃厚バターとあんこを組み合わせた「あんバターボール」の2種類。ひと口サイズで、お土産や贈りものにぴったりです。
■ザ・韓国の味！定番グルメ！
【横浜高島屋初登場】［韓国ダイニング のほほん］
【横浜高島屋限定】松坂ポークサムギョプサル＆特製牛すじ弁当 2,376円
韓国料理歴30年、［のほほん］の看板メニューが登場！初代オモニから受け継がれた「幸せレシピ」で心も体もあたたまるひとときをお楽しみいただけます。
【横浜高島屋初登場】［ホンデポチャ］
左）トッポギ 968円
オリジナルの甘辛ソースをたっぷり絡めた、モチモチ食感がたまらない韓国屋台の定番グルメ。一口食べれば、甘さと辛さの絶妙なハーモニーが広がります。
右）エビマンドゥ（5個） 1,078円
一つひとつ丁寧に手包みした特製マンドゥ。プリプリのエビがぎっしり詰まった贅沢な味わいを、出来立て熱々をお楽しみください。
［カンナムキンパ］
【横浜高島屋限定】左）和牛キンパ（1本） 1,188円
山形牛をプルコギにした贅沢なプルコギキンパです。和牛の旨味・甘みがキンパによく合います。
右）10ウォンパン（1個） 540円
ふんわりとやわらかく、中にチーズがたっぷりと入った10ウォンパン。チーズのしょっぱさと、生地の甘みがベストマッチで、世代を問わず楽しめる屋台の味です。
■出来立てイートイン！
［韓美膳］温玉野菜ビビンバと冷麺セット 1,518円
ヘルシーな野菜たっぷりのビビンバと定番冷麺を楽しめる人気の
ハーフ＆ハーフのセット。他にも、プリっとはじけるイイダコの食感がたまらない、「イイダコの海鮮ビビン麺とチヂミセット」など本格的な韓国料理をお楽しみいただけます。
※ラストオーダーは閉店の30分前まで。
【横浜高島屋初登場】【実演】
［麻布十番 シモン茂］
【横浜高島屋限定】 韓国よくばりセット 2,000円（限定50食）
（タッカルクッス1人前・ポッサム肉4切れ・キムチマンドゥ2個）
タッカルクッスとは、濃厚な牛骨スープで鶏肉・ジャガイモ・韓国のうどん麺を煮込み、仕上げにネギ・胡椒をかけた麺料理。人気メニューを一度に味わえるよくばりセットです。
【横浜高島屋限定】 マッコリ3種飲み比べセット 900円
（ウサギのダンス、ボクスンドガ、虎マッコリ、各60ml×3）
※実際にはプラカップでのご提供となります。
■カラフルでかわいい雑貨も見逃せない！韓国制服でのプリント写真も楽しもう！
［conforobe（コンフォローブ）］
韓国のキルト生地を使った、デザインも実用性も抜群のヌビバッグを揃える［conforobe（コンフォローブ）］。スカラップデザインのヌビバッグは、サブバッグに活躍するA4サイズとミニバッグをご用意。また、ヌビ×フェイクレザーで高級感たっぷりの「Little Heart」は大人可愛いハート刺繍がポイント。
下.Jour Scallop（30×40cm） 6,930円
上.Mini Scallop（22×27cm） 5,940円
Little Heart（22×30cm） 6,930円
［Nari objet（ナリ オブジェ）］
キーリング 4,200円
愛らしさとユニークさを目指し「日常の中の特別さ」を表現したデザイナーズブランドとして注目を集める韓国のファッション雑貨ブランド。
［Monchu］
キーホルダー 2,200円
韓国から買い付けた生地で作ったバッグや小物、モールドールやキーホルダーをご用意。
＜ワークショップのご案内＞
※受付時間：連日午後６時30分まで、最終日は午後4時30分まで。混雑時はお待ちいただく場合がございます。
1.モールドールワークショップ 参加費：2,200円から 所要時間：約15分程度
2.キーホルダーワークショップ 参加費：550円から 所要時間：約15分程度
3.ワッペンワークショップ 参加費：880円から 所要時間：約15分程度
【横浜高島屋初登場】
［人生4カット（インセンエッコ）］
ノーマルフレーム（1回） 500円
KPOPアイドル限定フレーム（1回） 1,000円
話題の韓国プリント写真機が横浜高島屋に初登場！さらには韓国の制服もレンタル体験もご用意しています。K-POPアイドル風のスクールユニフォームに身を包んで、写真撮影を楽しめます！
左）［BBIA］ローティント 4.5g 1,600円
潤いとツヤ感たっぷりのテクスチャー。ひと塗りで澄んだ透明感の唇に。
中央）［センテリアン24］ザ・マデカ クリーム（シーズン6）（50ml） 1,738円
韓国の大手会社の化粧クリーム。濃縮ツボクサ成分で肌をしっとり滑らかにします。
右）［シンビ］ハーブローション（150ml） 2,750円
健やかな肌を保つための植物エキスを配合したハーブ化粧水。潤いを閉じ込め、肌を柔らかくして美容液などのなじみを良くします。
※写真はイメージです。
※価格は消費税を含む総額にて表示しております。
※品数に限りがございますので、売れ筋の節はご容赦ください。
※都合により、出品店舗・出店商品が一部変更、または中止になる場合がございます。
お問い合わせ：横浜高島屋（代表）045-311-5111