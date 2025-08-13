「天音かなた特別１面新聞」8月13日有明アリーナ周辺で販売

　スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は８月13日に有明アリーナで開催される天音かなた1stソロライブ“LOCK ON”を記念し、エリア特別１面新聞を発売します。今ライブにかける意気込みなどを語ったインタビューを１面に掲載。ライブ参戦の記念にぜひお買い求めください。（特別１面以外のページは13日付スポーツ報知東京版と同様になります）



【特別１面販売個所】


・ファミリーマート江東有明店


※10:00特別１面新聞搬入を予定




【リリースに関するお問い合わせ】
メール　pr1872@hochi.co.jp