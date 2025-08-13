「天音かなた特別１面新聞」8月13日有明アリーナ周辺で販売
株式会社報知新聞社
【リリースに関するお問い合わせ】
スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は８月13日に有明アリーナで開催される天音かなた1stソロライブ“LOCK ON”を記念し、エリア特別１面新聞を発売します。今ライブにかける意気込みなどを語ったインタビューを１面に掲載。ライブ参戦の記念にぜひお買い求めください。（特別１面以外のページは13日付スポーツ報知東京版と同様になります）
【特別１面販売個所】
・ファミリーマート江東有明店
※10:00特別１面新聞搬入を予定
■スポーツ報知のお買い求めは
1部売り 180円（税込）
全国の読売新聞販売店（YC）、駅売店、コンビニエンスストアなどで販売
月ぎめ 3,700円
全国の読売新聞販売店（YC）もしくは以下のサイトから申し込み
https://www.hochi.co.jp/koudoku/
■過去2か月分のバックナンバーは以下のサイトを参照にお取り寄せできます。
https://www.hochi.co.jp/sales/backnumber/
■スポーツ報知ニュースサイト
https://hochi.news/
メール pr1872@hochi.co.jp