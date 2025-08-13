【OMO5函館】五稜郭タワーで愛された手回しオルガンが約5年の時を経て復活

星野リゾート[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-OEvipzXchg ]

函館ならではの海鮮や函館山の夜景、歴史ある街並みとディープなご近所の魅力を楽しみ尽くす「街ナカ」ホテル「OMO5函館（おも）by 星野リゾート」は、 2025年8月13日（＊1）から開催するローカルリズムナイト「夜の輝き ハコダテアワー」で、手回しオルガン（＊2）を演奏します。この手回しオルガンは、五稜郭タワーでの演奏会を終えて約5年間眠っていましたが、新たな舞台として夜の輝き ハコダテアワーで再び音色を響かせたいというスタッフの思いに共感いただき、OMO5函館に移設して復活。夜のイベント「ローカルリズムナイト」の一環で、函館の街の色を表現したステンドグラスでライトアップしたOMOベースに、オルガンの優しい音色が響き渡ります。

＊1 函館夜景の日

＊2 手で回して演奏し、オルゴールのように紙製の楽譜の旋律を奏でることができる移動式の楽器

ローカルリズムナイトとは

都市ホテルでの夜は夕食を済ませたら寝るだけになりがちです。しかし、OMOは「テンションあがる『街ナカ』ホテル」をコンセプトに、ホテルに戻ってきてから寝るまでの時間も、素敵なひとときを過ごして欲しいと考えています。そこで2024年より、夜のイベント「ローカルリズムナイト」を開催しています。この名称は「ローカル Local」と「リズム Rythme」を組み合わせた名称でその街が持つ独自の雰囲気を肌で感じながら楽しめるイベントです。各施設では、街からインスピレーションを受けた空間演出や、その土地ならではの文化体験、飲食提供を通年で行っており、宿泊者は誰でも参加することができます。

手回しオルガンの特徴

1 新五稜郭タワーオープン1周年を記念して制作

アトリウムにあった手回しオルガン特別史跡五稜郭

北海道函館市の特別史跡五稜郭に隣接する展望塔「五稜郭タワー」は、2006年に現在の新五稜郭タワーをオープンし、高さ107mのタワーと全天候型ガラス張りの広場「アトリウム」が誕生しました。アトリウムでは、オープン1周年を記念し、2007年から、日本でも数少ない職人が約8ヶ月かけて製作した手回しオルガンの演奏会を開催。2017年まで、訪れた人々が実際に演奏を体験できる貴重な機会として親しまれていました。

2 手回しオルガンの修理士が丹精込めてオーバーホール

移設作業の様子手回しオルガンの修理士・松本尚登氏

五稜郭タワーからOMO5函館に移設した後、この道約40年の手回しオルガン修理士・松本尚登氏が、1週間かけてオーバーホールを行いました。オルガンは音も鳴らず、人形も動かない状態でしたが、笛に風を送るパイプの取替えや音のチューニング、カラクリ人形の動作などひとつひとつ丹精を込めて作業。まさに新たな命が吹き込まれ、復活しました。

3 ローカルリズムナイト「夜の輝き ハコダテアワー」で演奏

OMO5函館での演奏イメージ夜の輝き ハコダテアワー

五稜郭タワーから受け継いだ手回しオルガンは、ローカルリズムナイト「夜の輝き ハコダテアワー」で、1日2回演奏します。その街らしさを感じることができるローカルリズムナイト。手回しオルガンの音色は、街に点在する教会から讃美歌やパイプオルガンの音が響き渡る様子を想起させ、函館らしい雰囲気を演出します。オルガンの優しい音色とステンドグラスの輝きが織りなす空間で、訪れた方はリラックスタイムを過ごせます。



時間：19:30～、21:30～約10分間

料金：無料

場所：OMOベース

備考：演奏開始時間は、時期により変更する場合があります。

「夜の輝き ハコダテアワー」概要

期間：2025年8月13日～通年

時間：19:00～24:00（23:00ラストオーダー）

料金：無料（OMOカフェ&バルのメニューは有料）

場所：OMOベース

予約：不要

対象：宿泊者のみ

OMO5函館（おも） by 星野リゾート

OMOベース

四季を通じて新鮮な海の幸に恵まれ、開港の歴史とともに、現在も数多く残る歴史的建造物と異国情緒を感じる、道内屈指の観光地「函館」。「百二十%ハコダテ」をコンセプトに、函館ならではの海鮮や函館山の夜景、歴史ある街並みとディープなご近所の魅力をまるごと楽しみ尽くす滞在を提供します。

所在地 ：〒040-0063 北海道函館市若松町24-1

電話 ：050-3134-8095（OMO予約センター）

客室数 ：245室・チェックイン：15:00/チェックアウト：11:00

宿泊料金：1泊31,000円～（1室あたり、税込、朝食あり、入湯税別）

アクセス：函館駅（JR函館本線）より徒歩約5分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo5hakodate/

「OMO（おも）」とは?

「OMO」は星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる『街ナカ』ホテル」。街をこよなく愛するスタッフが地域の方々と仕掛ける、新感覚のホテル。思いもよらない魅力に出会い、知らず知らずのうちにその街までお気に入りに。現在16施設を展開し、2025-26冬には「OMO5横浜馬車道」、2026年春には「OMO7横浜」の開業を予定しています。

OMOブランドは全国に16施設を展開