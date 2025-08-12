冠婚の精神をZ世代に託す「親子の誓い」プロジェクト始動！

C4ONE

日本の若者の自己肯定感が低いという社会課題に対し、C4ONEは、長年「冠婚」の現場で人の心に寄り添ってきた代表・山田知江美と、Z世代の娘・山田こころによる「親子ユニット」で、新たなプロジェクトを始動します。これは、単なる教育プログラムではなく、日本の精神性を色彩に込めた、唯一無二の「変容教育」です。

【企画の背景とストーリー】

* 複数の調査によると、日本の若者の自己肯定感は欧米諸国と比べて低い水準にあります。

* この現状に対し、母である山田知江美は、元冠婚トップセールスとして培った、人生の節目を彩る「感動」や「感謝」の心を動かすメソッドを Z世代の娘・山田こころに託すことを決意しました。

* 娘のこころは、母から受け継いだそのメソッドを、自身の持つ等身大のZ世代の感性で再解釈。

* このプロジェクトは、母から娘へ、そしてZ世代へと受け継がれていく「親子の誓い」そのものです。

【プロジェクトの柱：二つの色彩メソッド】

* 感動色: 冠婚の現場で生まれた、人々の心を揺さぶる色彩の知見を応用。Z世代の「エモい」「尊い」といった感情と結びつき、心の奥底に響く感動体験を創造します。

* 感謝色: 冠婚儀式で大切にされてきた「感謝の心」を色彩で表現。親から子へ、そして周りの人々へと向けられる温かい想いを可視化し、人との繋がりを育む色として定義しました。

【今後の展望】

* このプロジェクトは、若者の自己肯定感を高めるだけでなく、企業や地域のブランディングにおいても、日本独自の精神性を生かした付加価値を創造します。

* 今後は、教育機関や自治体との連携を通じて、全国で「変容教育」を展開していく予定です。

* プレスリリース掲載内容以外にも、親子へのインタビューやイベント取材など、多角的なコンテンツ企画のご相談も可能です。

【問い合わせ先】

* 会社名: C4ONE

* 担当者: 山田 知江美

* メールアドレス:chiemi4one@gmail.com