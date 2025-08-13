【歳をとるって進化だ】株式会社アッツのCANNAがセレッソ大阪レディースデーに協賛

株式会社アッツホッケーシャツ

「歳をとるって進化だ」をコンセプトにCBDスキンケアCANNA(カンナ)を展開する株式会社アッツ（所在地：大阪市北区、代表取締役：山崎 晶久）は、大阪市と堺市をホームタ ウンとするプロサッカークラブセレッソ大阪のレディースデーに協賛いたします。

■協賛の背景

CBD スキンケアブランド「CANNA」は、ブランドコンセプトである「歳をとるって進化だ」のもと、年齢やライフステージを重ねながらも前向きに輝き続ける女性を応援してきま した。

セレッソ大阪が開催する「レディースデー」は、女性サポーターや地域の女性たちがスタジアムに集い、スポーツを通して笑顔とつながりを広げる特別な日です。

私たちは、このイベ ントが持つ“女性が自分らしく楽しめる場づくり”という想いに強く共感し、協賛を決定しました。

肌と心を整えるCBDスキンケアと、スポーツがもたらすポジティブなエネルギー。その相乗効果で、女性たちの毎日をより豊かにするきっかけを届けてまいります。

■レディースデー概要

2025 明治安田J1リーグ 第32節 セレッソ大阪vs京都サンガF.C.

日 程：2025年9月28日（日）

時 間：18:30 KICK OFF

場 所：ヨドコウ桜スタジアム（〒546-0034 大阪府大阪市東住吉区長居公園1-1）

当日は、CANNAブースも出店決定！ ※当日のCANNAブース出店内容については調整中

◆セレッソ大阪について◆

セレッソ大阪

セレッソ大阪は、大阪市・堺市を本拠地とし、「サッカーを核に、夢・ 希望・感動あふれるスポーツ文化と地域の発展に貢献する」プロサッ カークラブです。クラブ名「セレッソ（桜）」には、大阪の桜のように 地域に根ざし世界へ咲く願いが込められています。スポーツ事業にと どまらず、地域貢献や国際的な育成プログラムも展開し、国内外のフ ァンに愛されるクラブです。＜公式サイト＞https://www.cerezo.jp/

◆株式会社アッツについて◆

株式会社アッツ

「あっ！と驚くものを世界に」を企業理念に、生活をより豊かにする 商品の企画・開発を行う企業です。 次世代の美容クリーム「CANNA （カンナ）」などのエイジングケア商品を展開し、自社ECサイトを通 じて販売しています。便利でユニークなアイテムを世界に届けること を目指し、日々商品開発に取り組んでいます。＜公式サイト＞ https://canna-ac.com/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社アッツ 広報部

担当：水谷 結衣（みずたに・ゆい）

TEL：080-4872-4706

MAIL：koho@kotona-pr.com