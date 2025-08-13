【GitMind】AIが情報を瞬時に図解化！「AIインフォグラフィック」で知識習得と情報共有を革新

Wangxu Technology Co., Ltd.AIが情報を瞬時に図解化

本日、思考整理ツール「GitMind」に、革新的な新機能「AIインフォグラフィック」をリリースしたことを発表いたします。本機能は、面倒な長文読解や複雑な情報整理の必要性を過去のものとし、記事・PDF・Webサイト・YouTube動画・音声ファイルなど、あらゆる情報をAIが瞬時に分析・要約。洗練されたインフォグラフィック形式の「AI情報カード」を自動生成することで、必要な知識を最短時間でインプットできる画期的なソリューションを提供します。これにより、現代ビジネスにおける情報過多の課題を根本から解決し、情報収集から共有、活用までのプロセスを劇的に変革します。

【本リリースの注目ポイント】

- AIが記事・PDF・Webサイト・動画などを瞬時に分析・要約し、インフォグラフィック形式の「AI情報カード」を自動生成。- 複雑な情報を瞬時に構造化・図解化し、情報収集・資料作成時間を劇的に短縮。- AIが原文の要点を正確に抽出し、情報をカード化して整理。本質を掴み、直感的に理解。- ワンクリックでHTMLページリンクを自動生成。社内外の情報共有・コラボレーションを加速。- プロンプト、長文、PDF/Doc、音声ファイル、YouTubeリンクなど、多様な形式からAIインフォグラフィックを生成可能。- AIがアイコンやアニメーションを自動追加し、インフォグラフィックの視認性と訴求力を向上。

発表背景と市場の課題

今日のデジタル社会では、日々膨大な量の情報が生み出され、ビジネスパーソンは常に情報過多の波にさらされています。重要な情報を見つけ出し、その内容を正確に理解し、さらにそれを効率的に整理・共有することは、多くの人にとって大きな負担となっています。特に、専門的な長文資料の読解、複雑なデータの分析、そしてそれらを分かりやすく視覚化する作業は、多大な時間と労力を要し、生産性低下の大きな要因となっていました。

GitMindは、このような情報処理における「非効率」と「負担」を解消するため、最先端のAI技術を駆使した「AIインフォグラフィック」機能を開発しました。この機能は、単に情報を要約するだけでなく、AIが情報の「本質」を理解し、視覚的に「構造化」することで、ユーザーが本当に必要な知識だけを、最も効率的な形で手に入れられるよう設計されています。

AIインフォグラフィック機能のハイライトと独自の強み

GitMindの「AIインフォグラフィック(https://gitmind.com/jp/ai-infographic-generator)」は、従来の思考整理ツールや要約ツールとは一線を画す、独自の強みを持っています。その核心にあるのは、AIが情報を「理解」し、「構造化」し、「視覚化」する能力の融合です。

洗練された「AI情報カード」の自動生成と柔軟なレイアウト

AIが原文の要点を正確に抽出し、情報をカード形式で整理します。この「AI情報カード」は、要約内容を自動的に分割・レイアウトし、複数のスタイルやテーマに対応。複雑な内容もAI図解されたインフォグラフィックとして出力されるため、視覚的に洗練され、直感的かつ視覚的に理解できます。例えば、専門用語が多い技術文書も、AIが生成する図やグラフ、アイコンを組み合わせたカード形式で提示されることで、視覚的に分かりやすく、記憶に残りやすくなります。

多様なフォーマットに対応

記事、PDF、テキスト、Webサイト、YouTube動画、音声ファイルなど、様々な情報ソースからインポートが可能です。これにより、あらゆる形式の情報をAIが瞬時に分析・要約し、インフォグラフィック化を実現します。

AI要約とポイント抽出

AIが文章の主題・キーデータ・重要概念を正確に把握し、記事要約・テキスト要約を瞬時に実行します。これにより、明確で読みやすい要約ページを手軽に作成し、複雑な内容も一瞬で本質を捉え、情報収集や資料作成にかかる時間を劇的に削減します。

ワンクリックでのHTMLページ共有と多様な出力形式

生成されたAIインフォグラフィックは、ワンクリックで軽量・レスポンシブなHTMLページリンクとして自動生成されます。特別なソフトウェアやアカウントがなくても、このリンクを共有するだけで、誰でもブラウザ上でインフォグラフィックを閲覧できます。これにより、社内外での情報共有やコラボレーションが格段にスムーズになり、チーム全体の生産性向上に貢献します。さらに、将来的には画像やPDFへのワンクリックエクスポートにも対応予定です。

目を引くダイナミックな表現

AIがインフォグラフィックに最適なアイコンやアニメーションを自動で追加し、デザイン性を自然に加えます。これにより、視認性と訴求力をより高め、受け手の理解度と記憶定着を促進します。

GitMindは、これまでもマインドマップやフローチャート作成ツールとして、ユーザーの思考整理とアイデア可視化を強力に支援し、多くのビジネスパーソンから高い評価を得てきました。今回の「AIインフォグラフィック」機能の追加により、情報インプットからアウトプットまでの一連のプロセスをAIがシームレスにサポートし、ユーザーの生産性を飛躍的に向上させるとともに、情報活用の新たな可能性を切り拓きます。

活用シーン

GitMindの「AIインフォグラフィック」は、様々な分野のプロフェッショナルや学生の皆様に、これまでにない情報活用の体験を提供します。

学生の方

論文や講義ノートをAI要約で効率化し、レポート作成を強力にサポートします。情報をカード化した学習資料で、複雑な概念も視覚的に理解でき、学習効率を飛躍的に向上させます。

メディア・編集者

速報ニュースの要点をAIが自動で整理・構造化します。インフォグラフィックを活用した速報記事の作成など、報道の質とスピードを高め、読者への分かりやすい情報提供を実現します。

企画・マーケティング担当者

製品の特長やイベント概要をAIで図解し、説得力のあるAIプレゼン資料を自動作成します。プロモーション効果を最大化し、ターゲット層へのメッセージをより効果的に伝達します。

コンテンツ制作者

長文記事やニュースからSNS投稿用の要約内容をAIが生成します。魅力的で視覚に訴えるWebコンテンツを素早く作成し、情報発信力を最大化します。

未来展望と企業ビジョン

GitMindは、「思考を整理し、アイデアを形にする」というミッションのもと、常にユーザーの生産性向上と創造性発揮を支援するツールを提供してまいりました。今回の「AIインフォグラフィック」機能は、そのミッションをさらに深化させるものです。

私たちは、今後もAI技術の進化を積極的に取り入れ、ユーザーの「思考」と「情報」をより効果的に結びつけるプラットフォームとして進化を続けてまいります。将来的には、ユーザーの学習履歴や興味関心に基づいたパーソナライズされた情報提供、さらに高度な情報分析・予測機能の統合により、個々のユーザーにとって最適な知識発見と活用をサポートすることを目指します。

GitMindは、情報過多の時代において、ビジネスパーソンが本質的な情報にアクセスし、それを活用して新たな価値を創造するための強力なパートナーとなることを目指し、革新的な機能開発に挑戦し続けます。

GitMindについて

GitMindは、「思考を整理し、アイデアを形にする」をコンセプトに、マインドマップ、フローチャート、組織図、ガントチャートなどの作成を通じて、ユーザーの思考整理と情報可視化を支援する多機能なオンラインツールです。直感的な操作性と豊富なテンプレートにより、個人利用からビジネス、教育現場まで幅広いシーンで活用されています。今回のAIインフォグラフィック機能の追加により、情報インプットからアウトプットまでの一連のプロセスをシームレスにサポートする、より包括的な思考プラットフォームへと進化しました。

■会社概要

社名：株式会社GitMind,Wangxu Technology Co., Ltd.

事業内容： AI駆動型マルチメディアサービス・ソフトウェア・アプリの開発・運営

GitMind公式ページ：https://gitmind.com/jp(https://gitmind.com/jp)

AIインフォグラフィック：https://gitmind.com/jp/ai-infographic-generator(https://gitmind.com/jp/ai-infographic-generator)

利用規約：https://gitmind.com/jp/terms(https://gitmind.com/jp/terms)

プライバシーポリシー：https://gitmind.com/jp/privacy(https://gitmind.com/jp/privacy)

■ 本件に関するお問い合わせ先

TikTok：https://www.tiktok.com/@gitmind_jpgm(https://www.tiktok.com/@gitmind_jpgm)

Lemon8：https://www.lemon8-app.com/@gitmind_jpgm(https://www.lemon8-app.com/@gitmind_jpgm)

Threads：https://www.threads.net/@gitmindjapan(https://www.threads.net/@gitmindjapan)

メールアドレス：support@gitmind.com