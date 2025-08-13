『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』イングランド強豪クラブの現役選手が登場する“SUPER STAR FES”開催！

株式会社セガ

好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』（以下 「サカつくRTW」）は、イングランド強豪クラブの現役選手が、得意戦術カウンターの新★5選手として登場する“SUPER STAR FES”を、2025年8月13日（水）より開催します。

◆【スペシャルログインボーナスも！】SUPER STAR FES

「遠藤航」「ライアン・フラーフェンベルフ」「ハーベイ・エリオット」「イブラヒマ・コナテ」「ジェイデン・ダンズ」といったイングランド強豪クラブの現役選手が、得意戦術カウンターの新★5選手として登場する“SUPER STAR FES”を開催！

あわせて★4バージョンの選手たちがもらえる“スペシャルログインボーナス”も実施します。

・特典付きスカウト／通常版スカウト

開催期間：2025年8月13日（水）～9月10日（水）10:59

イングランド強豪クラブの現役選手が新★5選手として登場する特別なスカウトです。

特典付きスカウトでは、STEP1・5・8・10で「新★5選手1人確定」や「★5選手出現確率アップ」などの特別獲得枠が付くほか、その他のSTEPでも「★5確定スカウトチケット」などが特典として付きます。

＜遠藤航＞

＜ライアン・フラーフェンベルフ＞

＜ハーベイ・エリオット＞

＜イブラヒマ・コナテ＞

＜ジェイデン・ダンズ＞

▼スペシャルログインボーナス

開催期間：2025年8月13日（水）～9月10日（水）3:59

期間中のログインで、今回の“SUPER STAR FES”にもラインナップされた選手たちの★4バージョンが獲得できます。

◆【CCT】クラブチャンピオンシップトーナメント

開催期間：2025年8月13日（水）～8月20日（水）10:59

“クラブチャンピオンシップトーナメント（CCT）”が開幕！ CCTは、ホーム＆アウェイ方式のカップ戦を繰り返しプレイして、試合の勝敗や内容によって獲得できるCCT専用ポイントでランキングを競うイベントです。

試合で獲得したポイントやランキングにより、「能力UP極秘練習」や「能力UP秘密練習」、「★5確定スカウトチケット」などのさまざまなポイント達成報酬やランキング報酬が手に入ります。ぜひ挑戦してみてください！

◆【特別キャンペーン！】SUMMER VACATION 特別ミッション

期間中、「回復ドリンク」や各種育成アイテムが獲得できる特別ミッションを開催します。

▼期間中1回限定

開催期間：2025年8月13日（水）～8月27日（水）10:59

試合を100試合行う：能力UP極秘練習×5

試合を300試合行う：能力UP秘密練習×10

▼1日1回限定

開催期間：2025年8月14日（木）4:00～8月20日（水）3:59

CCTを10試合行う：回復ドリンク(小)×5

開催期間：2025年8月21日（木）4:00～8月27日（水）3:59

試合で10得点する：能力UP秘密練習×4、進化練習×5、進化特別練習×1、進化秘密練習×1

