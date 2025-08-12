弊社チャットボット「AI-Tommy」が１.トップページ総合案内、２.経営指導・講演/研修・執筆/出演のご案内、３.いざという時の便利帳（トラブル対応）のご案内致します【日本マネジメント総合研究所合同会社】

日本マネジメント総合研究所合同会社

2025年8月12日

国内外各地での震災・風水害・各種災害・戦禍・性暴力をはじめとする各種被害などに際し、各地各位のみなさまのご安全・ご健康・ご快癒とともに、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

弊社のチャットボット「AI-Tommy」が、１.トップページ総合案内、２.経営指導・講演/研修・執筆/出演のご案内、３.いざという時の便利帳（各種トラブル対応のご案内）、につき、下記の各ページでご提供することと致しました。

【弊社チャットボット「AI-Tommy」によるご案内】

１.弊社トップページでの総合案内： https://www.jmri.co.jp/(https://www.jmri.co.jp/)

２.経営指導・講演/研修・執筆/出演のご案内： https://www.jmri.co.jp/lecformance.html(https://www.jmri.co.jp/lecformance.html)

３.各種トラブルでお困りの際の情報源「いざという時の便利帳」： https://www.jmri.co.jp/sos.html(https://www.jmri.co.jp/sos.html)

※ウェブサイト上のページ右下に表示される「お困りですか？」のタブをクリック（タップ）してチャット開始

※ページ上で表示されない場合は、ページの更新ボタン（またはページ読み込み直し）で表示されます。

弊社チャットボット「AI-Tommy」の一例

＜趣旨＞

DX推進・業務効率化・利便性の向上に向けて、既存のFAQやサイト内検索だけでなく、各種トラブルでお困りの方がサッとお目当ての情報・相談窓口などを見つけて頂きやすいよう、低コスト・誰でもかんたんにできそうなセッティングで、理事長の戸村智憲みずからの対応にてチャットボットを設置致しました。

特に、弊社の幅広い事業領域・指導内容に加え、都度、拡充していく各種トラブルの際にスムーズに相談窓口や情報源を得て頂けるようにと設置している「いざという時の便利帳」で、主要な閲覧先などをサッと見つけて頂けるようになればと思っております。

以上でございます。

本リリースに関するお問い合わせ先：

日本マネジメント総合研究所合同会社

理事長 戸村 智憲

〒107-0052 東京都港区赤坂2-16-6 BIZMARKS赤坂1階

電話：050-3196-4513

ウェブサイト： https://www.jmri.co.jp/

※お仕事のご依頼・取材ご依頼などの専用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact2.html

※一般的なお問合せ用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html

※DX推進・業務効率化・自殺防止のメンタルサポート活動等も含めた業務支障などの観点から、また、非常勤理事でもある戸村智憲の妻（戸村妃美）の仕事と心身の療養の両立支援などの観点からも、基本的に上記のウェブフォームよりご連絡下さいませ。メディアさまからのお急ぎのご依頼や、公益性の高い緊急のご用件の場は、架電ご連絡での対応も承っております。

※クレームに関しましては、カスタマーハラスメント防止に関する条例等に沿って、下記の指定ウェブフォームのみにて、必ず、(1)対象事案、(2)「クレームの申し立て」、(3)ご返信・ご連絡がとれるメールアドレスと正式なご住所(建物名や部屋番号なども含めて略さずご記載下さい)・お電話番号を明記、(4)クレームの根拠および根拠法令等、の4点は最低限必須事項としてご記載・ご送信下さいませ。弊社の顧問弁護士（事案が簡易裁判所での取り扱い範囲の場合などでは簡裁代理権のある顧問司法書士等の場合もあり得ます）などにも相談の上で対応を検討致します（返信・対応等をお約束するものではございません。また、状況により、心苦しくも裁判所からの特別送達という形での返答・対応となる可能性もあり得ることを予めお知りおき下さい）。それ以外のご来訪・架電ご連絡・FAXご送信・郵送物等のご配送等でのクレームに関しましては、業務上の支障になりかねませんので、お承り致しかねますことを予めご了承下さいませ。

・弊社指定のクレームに関するウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html