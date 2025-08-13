れさぱんさんとUMAMI COLAのコラボレーションから誕生

クラフトコーラヴィレッジ合同会社

クラフトコーラブランド「UMAMI COLA」（本社：東京都、代表：山田貴久）は、人気イラストレーター「そら」によるキャラクター「れさぱんさん」とのコラボレーションで生まれた新ブランド「れさぱんさんのおいしいシロップ屋さん」を2025年8月13日（水）より発売いたします。

第一弾商品は、クラフトコーラシロップ「ざ・くらふとこーら」（200ml／税込1,800円）と、ハーブと柑橘が香る「シェフの気まぐれコーラ（エルダーフラワーとへべす）」（200ml／税込1,700円）の2種。渋谷スクランブルスクエアと公式オンラインショップにて販売を開始します。

■ ブランドコンセプト

「れさぱんさんのおいしいシロップ屋さん」は、森で出会った素材やハーブを使い、誰でも気軽にクラフトドリンクの世界を楽しめる新しいライン。健康志向の「umami COLA」から派生し、よりライトで遊び心のある世界観をお届けします。パッケージには、森でコーラ作りに励むれさぱんさんの描き下ろしイラストを使用し、ギフトにも映えるデザインに仕上げました。

■ 商品ラインナップ

ざ・くらふとこーら

スパイスと柑橘の豊かな香りを閉じ込めたクラシックでスタンダードなクラフトコーラシロップ。炭酸水で割って爽やかに、ミルクやお酒とのアレンジも可能です。

価格：200ml／税込1,800円

シェフの気まぐれコーラ（エルダーフラワー＆へべす）

やさしい甘さのエルダーフラワーと、柑橘「へべす」の爽やかな酸味が調和した特別ブレンド。季節限定フレーバーとして登場します。

価格：200ml／税込1,700円

■ 発売日・販売場所

発売日：2025年8月13日（水）

販売場所：渋谷スクランブルスクエア、UMAMI COLA公式オンラインショップ(https://umamicola.stores.jp)

■ 代表コメント（UMAMI COLA 山田貴久）

「umami COLAは“健康”をコンセプトに展開してきましたが、今回の新ブランドはもっとライトに、もっと自由にクラフトドリンクを楽しんでいただくための挑戦です。れさぱんさんの温かい世界観と、私たちのクラフト製法が出会うことで、日常に小さなワクワクをお届けできればと思います。」

■ そら（creator）

初めまして、そらです

動物が好きで

特にレッサーパンダが好きです

クラフトコーラも好きです

よろしくお願いします！

X:@kogumaneco31

instagram:@kogumaneco31

■ 会社概要

CRAFT COLA VILLAGE By UMAMI COLA

所在地：東京都渋谷区渋谷２丁目２４－１２ 渋谷スクランブルスクエア地下２階 東急フードショーエッジ

webサイト：https://www.tokyu-dept.co.jp/(https://www.tokyu-dept.co.jp/scsq/shop/detail.html?shopcode=umamicola&srsltid=AfmBOop_0IetlZNcn-S3vOpE56uALjFd2_3PXf6KQScuM5Rg6xGkPkmj)

オンラインショップ：https://umamicola.stores.jp