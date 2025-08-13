【セレッソ大阪】今シーズンもセレ女デー開催！来場者先着12,000名様にホッケーシャツプレゼント！

株式会社セレッソ大阪

9/28（日）京都戦は、セレ女デー（レディースデー）を開催！今年もホッケーシャツを来場者先着12,000名様にプレゼントいたします。今年のホッケーシャツは、淡いピンクの水彩柄にガーリーなロゴをあしらったデザイン！そのほかにも「セレ女デー」にちなんだイベントを実施予定。女性をはじめセレッソ大阪のファン・サポーターの皆様にお楽しみいただける1日となっております。

対象日程

9月28日（日）18:30キックオフ(ヨドコウ桜スタジアム)

2025明治安田J1リーグ 第32 節

セレッソ大阪 vs 京都サンガF.C.

実施内容

ホッケーシャツを来場者先着12,000名様にプレゼント

■配布場所：各入場ゲート

■配布数量：12,000枚

■協賛：株式会社アッツ CANNA(https://canna-ac.com/)

■デザイン：

※ビジターサポーター自由席は除く

※チケットをお持ちの方お一人様につき1つのお渡しとなります

※未就学児で、チケットをお持ちでない方は配布対象外となります

※入場ゲート通過後やそれ以外の場所でのお渡しはできません

※各ゲートにおいて配布数が決まっております

※各ゲートでの在庫が無くなり次第配布終了となります

※在庫の移動は行いませんので予めご了承ください

※バックスタンド南ゲート（ビジターサポーター自由席）での配布はございません

セレ女デー2025

女性を中心とした毎年恒例の人気イベント。今年は「セレ女が喜ぶ、セレ女が輝く」をコンセプトに開催。10人組ダンス＆ボーカルグループ「 THE JET BOY BANGERZ」も来場してイベントを盛り上げていただきます！

特設サイトはこちら :https://www.cerezo.jp/special_games/cerejoday_2025/?utm_source=web&utm_medium=web&utm_campaign=20250928_special&utm_content=0813_web_prtimes

注意事項

本内容は予告なく変更となる可能性がございます、あらかじめご了承ください