″NCT JAEMIN　ピック″の ISNTREE(イズエンツリー)スキンケアセットが好評販売中！！！

株式会社MEDIK

韓国スキンケアブランド「ISNTREE(イズエンツリー)」より、アンバサダーを務める『NCTジェミン オリジナルグッズ付 スペシャルセット』が

"3カ月期間限定"で販売中です。

本日8月13日はなんと、ブランドアンバサダーであるジェミンさんのお誕生日💚🎊

おめでとうございます！！

今年の夏は、ジェミンさんとイズエンツリーと共に"肌天才"になりましょう！

「ISNTREE MY SKIN FUTURE SPECIAL KIT」

◆セット構成品◆

・超低分子ヒアルロン酸トナー 300ml

・超低分子ヒアルロン酸ジンク水分クリーム 80ml

・グッズ2種

オリジナルステッカー

ジェミンオリジナル 4カット

超低分子ヒアルロン酸トナー 300ml

サラサラ＆さっぱり系のテクスチャー

肌のキメを整える水分トナーで、塗り重ねるともちもちうる艶溢れる美肌にしてくれます。

水分で満たす３秒(*)肌奥保湿効果

329Da(*1)の超低分子ヒアルロン酸成分含有で

お肌への吸収がとても早く、インナードライ肌におすすめです。

24時間の肌奥保湿維持力

分子の異なる14種のヒアルロン酸を配合し、

高分子から超低分子まで複合的に処方！

角質層のすみずみまで水分浸透でしっとり感を長持ちさせます。

水まで特別

マグネシウム,カリウム,カルシウムなどが豊富な韓国のウルルン島海洋新海水を使用しています。

(* :1回使用3秒後、肌奥保湿改善テスト済)

(*1:ヒアルロン酸の平均超低分子サイズ)

超低分子ヒアルロン酸ジンク水分クリーム 80ml

3秒(*)で保湿

マグネシウムなどが豊富に含まれた海洋深層水で保湿力高く、肌層の隙間の保湿まで促してくれます。

軽いのにうるおい長持ち

超低分子で素早く吸収、一日中しっとりをキープしてくれます。

毛穴から肌キメまでまとめて解決

一回使用で-6.34℃皮膚表面温度が改善(*3)され、クーリング効果でほてりを鎮めて毛穴を引き締めます。

(* :1回使用3秒後、肌奥保湿改善テスト済)

(*3:皮膚鎮静温度改善効能評価人体適用試験(株)HUMAN皮膚臨床試験センター2024.06.11-06.12 22名、個人差あり)

現在、Qoo10イズエンツリー公式ショップ・Qoo10日本公式代理店(トマトショップ)(https://www.qoo10.jp/item/%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%84%e3%83%aa%e3%83%bc-%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%85%ac%e5%bc%8f%e4%bb%a3%e7%90%86%e5%ba%97-8-6-%e4%ba%88%e7%b4%84%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e3%83%bb%e5%9b%bd%e5%86%85%e9%85%8d%e9%80%81-NCTJAEMIN-PICK-%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%84%e3%83%aa%e3%83%bc-%e3%83%92%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%ad%e3%83%b3%e9%85%b8%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88-%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%bc%e5%8c%96%e7%b2%a7%e6%b0%b4/1167552964?&sellerview=on)・楽天日本公式代理店(トマトショップ)(https://item.rakuten.co.jp/emarket-asia/4571475235960/?l-id=contents_widget_item_list) にて販売中です。

"水分天才"超低分子ヒアルロン酸シリーズで夏のインナードライ対策をしましょう！！