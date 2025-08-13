関西最大級のブライダルフェアが開幕！開業40周年記念特別プランもお目見え！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ大阪

2025年最大規模のブライダルフェア

『ウエディングプレヴュー2025』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/osaka/wedding/event-fair/wedding-preview/

ホテルニューオータニ大阪では、これから結婚式をお考えのおふたりへ向けた、絶品ウエディングメニューの無料賞味会やウエディングアイテムの大展示会など、王道ホテルウエディングの魅力をまるごと体感いただけるブライダルフェア『ウエディングプレヴュー2025』を、2025年8月31日（日）に開催します。

来年でホテル開業40周年。大阪城の歴史とともに歩んだ、誇りと伝統の軌跡。

1986年の開業以来、ホテルニューオータニ大阪では約2万組のカップルの門出をお手伝いしてまいりました。そしてホテルの目の前に広がる大阪城公園の自然もまた、おふたりの大切な1日に文字通り四季折々の“華”を添えてきました。

そんなホテルニューオータニ大阪も、来年2026年9月に開業40周年を迎えます。2026年度の結婚式についてもすでに検討が始まっているなか、おふたりにとっても、ホテルにとっても特別な1年になることを願い、ホテルニューオータニ大阪ならではの魅力を詰め込んだプレミアムなプラン『40周年記念特別プラン～Ruby Promise～』を、関西最大級の規模で開催する今回のウエディングプレヴューでお披露目します。

40周年記念特別プランはこちら :https://www.newotani.co.jp/osaka/wedding/plan/anniversary/anniversary/

『40周年記念特別プラン～Ruby Promise～』では、おふたりの思い出のエピソードなどをヒアリングし、それを基に作る料理や、アニバーサリーケーキ、宿泊プレゼントや記念品プレゼントなど、40周年にふさわしい特典の数々をご用意しております。結婚40周年の“ルビー婚式”にちなみ名付けられた当プランは、「永遠の愛」を約束するおふたりにとって最高な1日を、そして幸せな未来を築いていくための第一歩にぴったりの内容となっております。

“食のニューオータニ”を実感していただける「賞味会」

これまで数々の場面で“食のニューオータニ”と称され、お料理やスイーツをたくさんの方々に愛していただいているホテルニューオータニ。披露宴でも、ホテルシェフが自信を持ってお届けする絶品料理、スイーツを、お召し上がりいただけます。ウエディングプレヴューでは、そんなお料理やスイーツの数々を、無料でご賞味いただけます。

卒花人気No.1のフランス料理コース２名４万円相当のお料理。披露宴にふさわしい、華やかかつ洗練された見た目と、口に運ぶと感じる繊細な美味しさ。まさにハレの日にぴったりな料理の数々をお召し上がりください。

またニューオータニのシグネチャースイーツ「スーパーメロンショートケーキ」に加え、王道の「いちごショートケーキ」もミニサイズでそれぞれご用意。素材の美味しさを最大限に引き出した上品な味わいで、ひとくちでファンになっていただけること間違いなし。

お二人の挙式をよりイメージしていただける「模擬挙式」

スーパーメロンショートケーキ

ホテル最上階に位置する絶景スカイチャペル「ブリリアント・アイズ」で本番さながらの模擬挙式を開催します。天井のステンドグラスから光が差し込み、幻想的な雰囲気を演出するスカイチャペル。大きな窓から望む大阪城公園の緑を感じながら、開放的な明るい会場での挙式をご覧いただくことで、イメージを膨らませることも！

また、ホテル内に位置する神前会場でも模擬挙式を行います。和婚をお考えの方、必見です。

種類が豊富で選択肢もたくさん！「料理＆ウエディングケーキの展示」

ご賞味いただくメニューのほかにも、ホテルニューオータニが誇る数々のコースメニューを展示します。ご自身の好みに合わせて、幅広いメニューラインアップと価格帯から選んでいただけるのも魅力の一つです。

「ピエール・エルメ・パリ」の代表スイーツである『イスパハン』をアレンジしたウエディングケーキをはじめ、ホテルニューオータニ大阪のシェフパティシエが真心こめて作り上げたケーキの数々を約10種展示します。

さらに、ホテル開業40周年を記念したスペシャルなウエディングケーキも当プレヴューで初お披露目します！お二人の披露宴を華やかに、そして美しく彩るウエディングケーキは、直接目で見てお選びいただくのがおすすめです！

理想がきっとみつかる！「披露宴会場・挙式会場見学」

窓の外には豊かな緑が映え、華やかな空間を演出できる披露宴会場少人数での披露宴が叶うコンパクトな宴会場ホテル最上階からの絶景をご堪能いただける披露宴会場広々とした空間で天井には煌びやかなシャンデリアが光る豪華な宴会場

ホテルニューオータニ大阪では、お客さまのご希望に合わせてお好みのコーディネートを選んでいただけるよう、さまざまな規模の披露宴会場、挙式会場をご用意しております。

悩みはすべてここで解決！『相談会』

結婚式について考えていると必ず発生する、疑問や悩みを解消できる場として相談会場もご用意しております。プランナーがお客さまに寄り添い、分かりやすくお話しをお伺います。

開催概要

【日程】2025年8月31日（日）

【受付時間】10:00/10:30/12:00～

【場所】ホテルニューオータニ大阪 2階特設受付

【料金】入場無料

【内容】フルコース無料賞味会

ウエディングケーキ無料賞味会

模擬挙式

料理＆ウエディングケーキ展示

披露宴会場・挙式会場見学

相談会

【ご成約特典】スイートルーム宿泊プレゼント

ご結婚１周年記念ディナーへご招待 ほか

【ご予約・お問い合わせ】Tel. 06-6949-3250 ホテルニューオータニ大阪 宴会予約課 ※火曜定休

※写真はすべてイメージです