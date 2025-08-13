がんばる社会人に″放課後”を。新時代の大人コミュニティ「TERAKOYA」8月1日開設
合同会社alma saho（東京都世田谷区、代表 松苗美加子）は、2025年8月1日、学び・対話・共創・体験を通じて感性と才能をひらく社会人向けオンラインサロン「TERAKOYA」を開設しました。
忙しい日常の中で自分を見失いがちな社会人が、様々な体験や人との出会いを通じて、再び「本当の自分」と出会いなおし、人生をより豊かに楽しく生きるきっかけになる新しいコミュニティです。
URL：https://lounge.dmm.com/detail/9353/index/
alma saho主催「TOWASU ART MUSEUM 2024」優勝者・森千（もり・ちひろ）氏によるオリジナル作品。TERAKOYAで学ぶことで、新しい朝を感じることができるようなイメージで描き下ろし。(C)2024 森千 / TOWASU（https://www.towasu.com/）
背景
現代の社会人は、仕事や家庭に追われる中で、自分のやりたいことや本来の強みを見失いがちです。
「失敗しないように」「期待に応えるように」と日々を過ごす一方で、「本当にこれでいいのか」と感じる瞬間がある方も少なくないのではないでしょうか。
当社はこれまで、個人・法人・アスリート向けの人材育成プログラム「MYself Connect」を延べ1,000人以上に提供し、営業成績向上やキャリア転換、副業・起業支援などの成果を生み出してきました。
その経験を活かし、社会人が自分軸を作り、共創できる新たなコミュニティとして「TERAKOYA」を立ち上げました。
サービス概要
TERAKOYAは、知識の詰め込みではなく“自分を知り、ひらき、社会とつながる”ための学びと実践の場です。
以下の3つの柱で、会員の成長をサポートします。
1.サロン限定セミナー（Zoom＋アーカイブ配信）
毎月テーマを設定し、自己理解、SNS活用、経済、営業、メイク、右脳ワークショップなど多彩なテーマで開催。メンバーのリクエストにも対応。
2.大人の放課後（交流・部活動・オフラインイベント）
オンライン・オフラインで仲間と交流し、スキルやアイデアを実践・共有する場を提供。
3.限定配信コンテンツ（音声・動画・コラム）
講師や運営による最新の気づきやノウハウを配信。メンバー同士の協力・高め合いを促進。
コンテンツ事例
・フォロワー数より信頼！共感から始まる発信術 ～SNS入門編～（Xフォロワー数2.9万人のインフルエンサー/Threadsや販路拡大・英会話講師などを実績に持つ講師をゲストに）
・メイク迷子卒業！簡単なのにキレイが叶う60分（元パリコレメイクアップアーティスト直伝 すぐに使えるポイントメイク基礎編）
・質問力向上セミナー～質問ひとつで、人生も人間関係も変わる～（弊社講師によるコミュニケーション力が格段に上がる大好評セミナー）
こんな方におすすめ
- 忙しさの中で「自分」を見失っている方
- 頑張っているのに満たされない方
- 自分の強みや才能を活かした働き方をしたい方
- 感性を大切にしながら結果を出したい方
- 表現・発信・クリエイティブに関心がある方
- 共感できる仲間と学びや活動を共創したい方
- 副業・起業を考えている方
- 新しい人脈や日々の生活では出会えないような人との出会いを求めている方
代表コメント
TERAKOYAは、江戸時代の寺子屋の精神を現代にアップデートし、大人が“生きるために必要なこと”を学び合う場として誕生しました。衣・食・住、キャリアや起業、お金の知識など、日々の暮らしと未来に直結する学びを提供します。そして、ただ学ぶだけではなく、メンバー自身が主役となって行動を起こし、互いに高め合うことを大切にしています。ここでは”チャレンジのハードルを下げる”をキーワードに、誰もが自分のペースで新しい一歩を踏み出せます。ここがあなたにとっての“放課後”であり、自分の才能を開花するきっかけになることを心から願っております。
会社概要
- 会社名：合同会社alma saho
- 設立：2023年10月30日
- 所在地：東京都世田谷区
- 代表者：松苗 美加子
- URL：https://www.alma-saho.com/
- お問い合わせ：info@alma-saho.com
※オンラインサロン「TERAKOYA」公式LINE
https://lin.ee/DDfSrW4
公式LINEへの登録は無料です。セミナーやイベントに関する情報配信中！
コミュニティに関するお問い合わせはこちらでも対応可能です。お気軽にご登録ください。
※オンラインサロン「TERAKOYA」入会窓口
URL：https://lounge.dmm.com/detail/9353/index/
※オンラインサロンに関するお問い合わせ：shinjidai.no.terakoya@gmail.com
当コミュニティでは、様々な講師やゲストとのコラボレーションを通じて、学べる場を提供しております。上記内容を踏まえて、イベント企画や講師としての登壇ご希望の方がいらっしゃいましたら、お問い合わせください。（お打ち合わせの上、選考させていただきます）
当社の主なサービス
◆ 人材育成プログラム「MYself Connect」
自分を俯瞰する思考を育み、自己理解と実践を融合した独自の人材育成プログラム。個人には努力感なく目標が実現するサポートを、法人にはコミュニケーションや人間関係の課題解決により、離職率防止・採用コスト削減に効果のある研修やセミナーを提供中。また、最近ではアスリートのメンタルコーチも担当。
◆ アートプロジェクト「TOWASU」
日本から世界へ。法人・個人の枠を超えてアートの才能を応援し、展示会・イベント・アートの販売やレンタル事業を展開。才能の開花と、社会における新たなアートの可能性を切り開くプロジェクト。
URL：https://www.towasu.com/
このリリースに関するお問い合わせ先：
TERAKOYA運営事務局担当（合同会社alma saho） ：shinjidai.no.terakoya@gmail.com