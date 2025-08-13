初回生産分が発売2週間で完売！頬の気になる部分を「隠す」から「魅せる」へ！カモフラージュ コンシーラーチーク予約受付中！
株式会社ブリリアージュ
詳細を見る :
https://brilliage.jp/pages/concealer-cheek
カモフラージュ コンシーラーチーク01 4,400円（税込）
カモフラージュ コンシーラーチーク02 4,400円（税込）
ワイドフィンガーブラシ 4,180円（税込）
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9-kY8PSzaoQ ]
BEFORE
AFTER（02を使用）
詳細を見る :
https://brilliage.jp/pages/concealer-cheek
ご予約はこちらから :
https://brilliage.jp/pages/concealer-cheek#lineup
製品のご予約はこちらから
コンシーラーとチークが一つに！
シミ・くすみをはらい、血色感まで手に入る画期的アイテムが新登場！
製品コンセプト：
”隠す“ から“魅せる”肌へ導くコンシーラーが誕生！
気になる部分はしっかりとカバー。
その先に広がるのは、美しさを引き出すツヤとハリ。
“隠す”は、いま“魅せる”へと変わる。
肌補正は、彩りの時代へ。
あなたらしさが息づく頬に、心までときめく血色感を。
詳細を見る :
https://brilliage.jp/pages/concealer-cheek
カモフラージュ コンシーラーチーク01 4,400円（税込）
カモフラージュ コンシーラーチーク02 4,400円（税込）
カラーは2色展開で、自然な血色感がお好みの方におすすめなのが01。肌に馴染む健康的なカラーがお好みの方には02がおすすめ。どちらのカラーにも自然な血色感とツヤがあるので、塗布した後は頬が引き上がった印象に。
ほとんどのお客様が「合わせ買い」をされたのが、新製品ワイドフィンガーブラシ。
あの人気アイテム「フィンガーブラシ」が一回り大きくなった本ブラシで、カモフラージュ コンシーラーチークを取り、頬にトントンと動かしながら乗せていくだけで、誰でも簡単にキレイにカバーしながら、ツヤと血色の美しい頬が完成します！
ワイドフィンガーブラシ 4,180円（税込）
シミやそばかす、くすみやクマなどをコンシーラーでカバーするのは乾燥が怖いし、難しいのでは…？？と思われている方にこそ使ってほしいカモフラージュ コンシーラーチーク＆ワイドフィンガーブラシ。
普段メイクに取り入れやすい簡単モーションで、見違える頬・チークを是非ご体感ください。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9-kY8PSzaoQ ]
肌当たりを計算して設計したブラシだから、指よりも失敗知らず！
BEFORE
AFTER（02を使用）
詳細を見る :
https://brilliage.jp/pages/concealer-cheek
初回生産分が2週間で完売したカモフラージュ コンシーラーチーク。
次回納品は11月上旬頃を予定しておりますが、すぐに完売する可能性もありますので、気になる方はご予約がおすすめです。
ご予約はこちらから :
https://brilliage.jp/pages/concealer-cheek#lineup
製品のご予約はこちらから