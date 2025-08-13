初回生産分が発売2週間で完売！頬の気になる部分を「隠す」から「魅せる」へ！カモフラージュ　コンシーラーチーク予約受付中！

株式会社ブリリアージュ

コンシーラーとチークが一つに！


シミ・くすみをはらい、血色感まで手に入る画期的アイテムが新登場！




製品コンセプト：


”隠す“ から“魅せる”肌へ導くコンシーラーが誕生！


気になる部分はしっかりとカバー。


その先に広がるのは、美しさを引き出すツヤとハリ。


“隠す”は、いま“魅せる”へと変わる。


肌補正は、彩りの時代へ。


あなたらしさが息づく頬に、心までときめく血色感を。



https://brilliage.jp/pages/concealer-cheek

カモフラージュ　コンシーラーチーク01 4,400円（税込）



カモフラージュ　コンシーラーチーク02 4,400円（税込）

カラーは2色展開で、自然な血色感がお好みの方におすすめなのが01。肌に馴染む健康的なカラーがお好みの方には02がおすすめ。どちらのカラーにも自然な血色感とツヤがあるので、塗布した後は頬が引き上がった印象に。



ほとんどのお客様が「合わせ買い」をされたのが、新製品ワイドフィンガーブラシ。


あの人気アイテム「フィンガーブラシ」が一回り大きくなった本ブラシで、カモフラージュ　コンシーラーチークを取り、頬にトントンと動かしながら乗せていくだけで、誰でも簡単にキレイにカバーしながら、ツヤと血色の美しい頬が完成します！





ワイドフィンガーブラシ　4,180円（税込）

シミやそばかす、くすみやクマなどをコンシーラーでカバーするのは乾燥が怖いし、難しいのでは…？？と思われている方にこそ使ってほしいカモフラージュ　コンシーラーチーク＆ワイドフィンガーブラシ。


普段メイクに取り入れやすい簡単モーションで、見違える頬・チークを是非ご体感ください。


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9-kY8PSzaoQ ]

肌当たりを計算して設計したブラシだから、指よりも失敗知らず！



BEFORE



AFTER（02を使用）

https://brilliage.jp/pages/concealer-cheek



初回生産分が2週間で完売したカモフラージュ　コンシーラーチーク。


次回納品は11月上旬頃を予定しておりますが、すぐに完売する可能性もありますので、気になる方はご予約がおすすめです。


https://brilliage.jp/pages/concealer-cheek#lineup
