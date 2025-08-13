TVアニメ『アン・シャーリー』POP UP STORE が東京駅一番街 東京キャラクターストリート G階段下ワゴンで開催！

写真拡大 (全11枚)

株式会社KThingS




さまざまなキャラクターグッズを企画・販売している株式会社KThingS（東京都中央区）は、東京駅一番街 東京キャラクターストリート G階段下ワゴンにて TVアニメ『アン・シャーリー』POP UP STOREを2025年8月15日（金）～2025年8月28日（木）の期間で開催いたします。


詳細→（https://munyugurumi.jp/news/detail/376）



アン・シャーリー　商品ラインナップ





■むにゅぐるみマスコット　アン・シャーリー/ギルバート・ブライス　価格：各2,420円(税込)


■むにゅぐるみマスコット　オコジョ/シマリス　価格：各1,870(税込)




■エコバッグ　価格：1,980円(税込)


■マチ広トートバッグ　価格：3,960円(税込)






■シェル型ポーチ　価格：2,420円(税込)




■ステッカーセット(全2種)　価格：各550円(税込)




■マグカップ　価格：1,980円(税込)


■クリアファイル　価格：495円(税込)






ノベルティ情報



購入特典もご用意します！




TVアニメ『アン・シャーリー』POP UP STORE 情報



【東京キャラクターストリート G階段下ワゴン】


[表: https://prtimes.jp/data/corp/92073/table/213_1_f1c9d3d0d1b9c6301274bee5515198d6.jpg?v=202508131156 ]


<本件に関するお問い合わせ先>



会社名：株式会社KThingS（https://munyugurumi.jp/company）


所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル４F


事業内容：生活雑貨、インテリア用品、ステーショナリーグッズ、携帯小物、バッグ、服飾雑貨、衣料品、アクセサリー、スキンケア用品、食品、酒類、アンティーク家具・雑貨の販売



『アン・シャーリー』とは



2025年春、NHK Eテレで放送が始まったTVアニメシリーズ。


孤児院から老兄妹マシュウとマリラが住むグリーン・ゲイブルズにやってきた１１歳の赤毛の少女アン・シャーリー。豊かな想像力と明るさとまっすぐな心で周囲を変えていく、心温まるストーリー。


（全24話放送予定）


(C)アン・シャーリー製作委員会、“Anne of Green Gables” (TM) AGGLA



公式HP：https://anime-ann-e.jp/


公式X：https://x.com/anime_ann_e


公式YouTube：https://www.youtube.com/@anime-ann-e



(C)アン・シャーリー製作委員会、“Anne of Green Gables” (TM) AGGLA