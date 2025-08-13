TVアニメ『アン・シャーリー』POP UP STORE が東京駅一番街 東京キャラクターストリート G階段下ワゴンで開催！

株式会社KThingS

さまざまなキャラクターグッズを企画・販売している株式会社KThingS（東京都中央区）は、東京駅一番街 東京キャラクターストリート G階段下ワゴンにて TVアニメ『アン・シャーリー』POP UP STOREを2025年8月15日（金）～2025年8月28日（木）の期間で開催いたします。

詳細→（https://munyugurumi.jp/news/detail/376）

アン・シャーリー 商品ラインナップ

■むにゅぐるみマスコット アン・シャーリー/ギルバート・ブライス 価格：各2,420円(税込)

■むにゅぐるみマスコット オコジョ/シマリス 価格：各1,870(税込)

■エコバッグ 価格：1,980円(税込)

■マチ広トートバッグ 価格：3,960円(税込)

■シェル型ポーチ 価格：2,420円(税込)

■ステッカーセット(全2種) 価格：各550円(税込)

■マグカップ 価格：1,980円(税込)

■クリアファイル 価格：495円(税込)

ノベルティ情報

購入特典もご用意します！

TVアニメ『アン・シャーリー』POP UP STORE 情報

【東京キャラクターストリート G階段下ワゴン】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92073/table/213_1_f1c9d3d0d1b9c6301274bee5515198d6.jpg?v=202508131156 ]

<本件に関するお問い合わせ先>

会社名：株式会社KThingS（https://munyugurumi.jp/company）

所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル４F

事業内容：生活雑貨、インテリア用品、ステーショナリーグッズ、携帯小物、バッグ、服飾雑貨、衣料品、アクセサリー、スキンケア用品、食品、酒類、アンティーク家具・雑貨の販売

『アン・シャーリー』とは

2025年春、NHK Eテレで放送が始まったTVアニメシリーズ。

孤児院から老兄妹マシュウとマリラが住むグリーン・ゲイブルズにやってきた１１歳の赤毛の少女アン・シャーリー。豊かな想像力と明るさとまっすぐな心で周囲を変えていく、心温まるストーリー。

（全24話放送予定）

公式HP：https://anime-ann-e.jp/

公式X：https://x.com/anime_ann_e

公式YouTube：https://www.youtube.com/@anime-ann-e

(C)アン・シャーリー製作委員会、“Anne of Green Gables” (TM) AGGLA