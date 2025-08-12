夏の甲子園が熱い今、球児たちの“その後”を描く『データで読む甲子園の怪物たち』が話題！

甲子園のスターと“消えた天才”──

データが明かす、成功と挫折の分かれ道。

野球著作家ゴジキ氏による最新作『データで読む甲子園の怪物たち』が発売前に重版決定！

紀伊國屋、ジュンク堂、丸善などの大型書店・オンライン書店ランキングでも続々上位入り！

集英社新書の新刊『データで読む甲子園の怪物たち』（著：ゴジキ）を2025年7月17日に発売いたしました。

発売直後から大きな反響を呼び、好評に発売前重版も決定しています。

本書は、甲子園で名を轟かせた選手たちの「その後のキャリア」に焦点を当て、21世紀を代表する32名の球児を、データとエピソードの両面から徹底分析した一冊です。

ダルビッシュ有、大谷翔平、田中将大、吉田輝星、清宮幸太郎、斎藤佑樹、今井達也など──時代を彩ったスターから、期待されながらも表舞台を去った選手まで、その明暗を分けた“見えない分岐点”を浮き彫りにします。

発売直後からの反響とランキング実績（2025年8月12日時点）

■全国主要書店ランキング（最高位）

紀伊國屋新宿本店：2位（書店調べ）、4位（日経BOOKPLUS調べ）

丸善丸の内本店：6位

池袋ジュンク堂本店：2位

紀伊國屋梅田本店：3位

紀伊國屋グランフロント大阪店：3位

■オンライン書店ランキング（最高位）

Amazon 集英社新書 最新リリースランキング：1位

Amazon 集英社新書 売れ筋ランキング：7位

楽天ブックス ホビー・スポーツ・美術 日別ランキング：1位

楽天ブックス ホビー・スポーツ・美術 週間ランキング：2位

書籍の見どころ

1. 21世紀を象徴する“怪物”32名を徹底分析

甲子園での成績、ドラフトや進路の選択、ケガ、メンタル面など、キャリア形成に影響を与えた要因をデータで解説。数字だけでなく、その背景にあるエピソードも交えて描きます。

2. 「スターになる条件」を探る

通算本塁打、球速、勝負強さ、大舞台での覚悟──スター選手に共通する傾向を抽出し、“成功の方程式”を提示します。

3. ファンも納得の充実した検証

野球ファンにとって懐かしい名シーンから、意外な事実まで。読み進めるうちに、自分なりの“怪物像”が見えてくる構成です。

著者プロフィール

ゴジキ（@godziki_55）

野球評論家・著作家。これまでに 、『戦略で読む高校野球』（集英社新書）や『甲子園強豪校の監督術』（小学館クリエイティブ）、『巨人軍解体新書』(光文社新書)『アンチデータベースボール』（カンゼン）などを出版。現在はサイゾーオンラインにて「ゴジキの野球戦術ちゃんねる」を連載中。「ゴジキの巨人軍解体新書」や「データで読む高校野球 2022」、「ゴジキの新・野球論」を過去に連載。週刊プレイボーイやスポーツ報知、女性セブン、日刊SPA!、集英社オンライン、現代ビジネスなどメディアの寄稿・取材も多数。Yahoo!ニュース公式コメンテーターにも選出。本書が8冊目となる。

X：https://x.com/godziki_55

Instagram：https://www.instagram.com/godziki_55

TikTok：https://www.tiktok.com/@godziki_55

問い合わせ先：godziki_55@yahoo.co.jp

書籍情報

書名：『データで読む甲子園の怪物たち』

著者：ゴジキ（@godziki_55）

価格：1,056円（税込）

発売日：2025年7月17日（木）

集英社新書書籍ページ：https://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/1271-h/

Amazonページ：https://amzn.asia/d/j4x7lfe

判型：新書判

ページ数：256ページ

出版社：集英社（集英社新書）

ISBN-10：‎4087213714

ISBN-13：‎978-4087213713

株式会社BOTANICOについて

デジタルマーケティングをベースにした分析・企画・デザイン・開発を得意とする会社です。

目指すKGI（目的）に合わせて、KPI（手段）の策定や、KGI実現に向けた デジタルマーケティングプランの考案、ネット広告の効果シュミレーションなどを行います。共に試行錯誤しながら成長していける、そんな関係性を クライアントと共に築くことを目標としています。

特に媒体をまたいだ統合プロモーションに強みを持ち、ゴジキ氏監修の「アシナミ SNS」においては各企業様のプロモーションや認知拡大およびコンテンツ設計を行っています。

会社概要

会社名：株式会社BOTANICO（ https://btnc.co.jp/(https://btnc.co.jp/) ）

代表者：代表取締役社長 佐藤洋平

役員：執行役員 松江舞子

役員：執行役員 長谷川文哉

所在地：神奈川県横浜市西区楠町11-2ストークビル横浜202

設立日：2018年2月

業務内容：アシナミ事業、CMO事業、エージェンシー事業、エンジニアリング事業、ECアパレル事業