開発AIエージェント「Jitera」、ソースコード全体のAI解析によって開発ドキュメントを自動生成する新機能「ダイナミックドキュメント」を提供開始

株式会社Jitera（本社：東京都港区、代表取締役：柳澤 直、以下「当社」）の提供する開発AIエージェント「Jitera」は、ソースコードをAIが解析し、フロントエンドを含むプロジェクト全体を対象にした開発ドキュメントを自動生成する新機能「ダイナミックドキュメント」の提供を開始しました。

◼️新機能「ダイナミックドキュメント」開発背景と目的

当社ではこれまでも、ソースコードをもとにAPI仕様書、ビジネスロジック仕様書、ERD図といった開発ドキュメントの自動生成機能を提供することで、開発現場の生産性向上を支援してきました。

しかし、従来の機能は主にバックエンドコードに限定されており、出力されるドキュメントの形式も当社があらかじめ定義したフォーマットに限られていたため、プロジェクトによっては対応が難しいというケースもありました。

このような課題を解決するため、当社独自のコード解析技術とAIを組み合わせることで、フロントエンドや独自の構成を持つコードベースにも対応したドキュメント自動生成機能を開発しました。

この機能により、AIがコード全体の構造を把握し、プロジェクトの概要、各モジュールや機能の説明、セットアップ方法などを自動でドキュメント化します。これにより、ドキュメント駆動な開発体制の構築が推進され、開発メンバー間の情報共有や新メンバーのオンボーディングの大幅な効率化が期待できます。

◼️「ダイナミックドキュメント」概要

「ダイナミックドキュメント」は、ソースコードの構造や内容をAIが解析し、以下のような情報を自動的に抽出・整理してドキュメントを生成する機能です。

＜主な特徴＞

- フロントエンド・バックエンド両対応ReactやVueなどのモダンなフロントエンド技術を含む幅広い技術スタックに対応しており、従来対応できなかったプロジェクトもカバーできます。- 独自フォーマットにも柔軟に対応独自のフォルダ構成やコーディングスタイルの場合でも、AIが自動的に構造を把握し、最適な形で情報を整理します。- モジュール単位での詳細解説コンポーネントやAPI、ビジネスロジックなど、コードの各部分について、役割やデータフロー、依存関係などをわかりやすく解説します。- セットアップ方法や前提条件の抽出プロジェクトを動かすために必要な環境構築手順や依存パッケージの情報なども自動でドキュメント化されます。- 常に最新の情報を反映コードの変更に応じてドキュメントも随時自動更新されるため、情報の陳腐化を防ぎます。

＜活用シーン＞

- 新規メンバーのオンボーディング- 社内外への仕様共有や引き継ぎ資料の作成- 技術的負債の可視化・整理- 非エンジニアとの認識共有・レビューの効率化- ドキュメント整備に割けるリソースが限られているチームでの活用

当社は今後も、コード理解と開発支援におけるAI活用を加速させ、誰もがソフトウェア開発を推進できる環境の実現を目指してまいります。

◼️開発AIエージェントJiteraとは

開発AIエージェント「Jitera」は、システム開発・システム改修を自動化するプラットフォームです。既存のシステムのソースコードを読み込み、システム構造を分析。高精度な設計書を自動生成し、システム開発・改修を効率化、コスト削減に繋げます。

「Jitera」の詳細はこちら：https://jitera.com/ja

◼️株式会社Jiteraに関するお問い合わせ先

代表取締役 柳澤 直

所在地：東京都港区西新橋1丁目2-9 日比谷セントラルビル 14階

URL：https://jitera.com/ja