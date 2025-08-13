Ninout、AIインターフェースがGPT-5に対応

ナインアウト株式会社

ナインアウト株式会社（以下、Ninout）は「顧客の声を機会に変える」をミッションに掲げ、人とデジタルをなめらかに繋ぐAIインターフェースを「Ask One」「CREATIVE SURVEY」「Fan Fan Fan」の3ブランドで提供しています。

本日より、Ninoutの提供するAIインターフェースでGPT-5を利用できるようになりました。

参照情報

GPT-5は、推論とチャットを単一システムに統合した最高性能モデルとして、OpneAIより2025年8月7日付で発表されました。

https://openai.com/ja-JP/index/introducing-gpt-5/

ナインアウト株式会社 会社概要

会社名：ナインアウト株式会社（英語表記：Ninout, Inc.）

代表者：代表取締役 石野 真吾

設立：2014年7月2日

所在地：東京都港区赤坂8丁目5-32 田中駒ビル

事業内容：あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」、顧客とブランドのつながりを強くする「CREATIVE SURVEY」、ブランドとファンの繋がりを彩る「Fan Fan Fan」の開発・提供

URL：https://www.ninout.ai

