『リネージュ2』夏の大型アップデートを8月20日に実施が決定！特設サイトを公開！「吉崎智宏」さんと声優「優木かな」さん「田中音緒」さんをゲストにアップデート情報を紹介する生放送を8月16日に配信予定！
PC向けオンラインゲーム『リネージュ2』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2025年8月13日(水)に大型アップデート実施の決定と特設サイトの公開、公式生放送の配信決定をお知らせします。
■夏の大型アップデートの実施が決定！特設サイトを公開！
【アップデート日時】
2025年8月20日(水) メンテナンス時
【特設サイト公開日】
2025年8月13日(水)
【概要】
「リネージュ2」は、2025年8月20日(水)に夏の大型アップデートの実施が決定しました。大型アップデートに先駆けて、本日8月13日にアップデート特設サイトを公開しました。特設サイトでは、各4サービスにおける主要アップデートの情報を公開しています。
「エヴァサービス/アデンサービス」では新クラス「ローズベイン」が、「ライブサービス」では新クラス「ウルフウェイカー」が、「クラシックサービス」では新狩り場「鋼鉄の城」が実装予定です。
この夏、さらに広がりを見せるリネージュ2を、アップデート特設サイトにて、ぜひご確認ください。
≪夏の大型アップデート特設サイトはこちら≫
https://events.ncsoft.jp/25/lineage2/08update/
■公式生放送「りね2てれび 21周年&アップデート直前生放送」を配信！
【放送日時】
2025年8月16日(土) 午後6時30分 ～ 午後8時00分(予定)
【放送URL】
https://www.youtube.com/live/PritYzpntYg
【番組概要】
2025年8月16日(土)午後6時30分から、YouTubeのNCJAPAN公式チャンネルにて、公式生放送「りね2てれび 21周年&アップデート直前生放送」の配信が決定しました。
MC、アシスタントMCにはお馴染みとなった「吉崎智宏」さん、「優木かな」さん、「田中音緒」さんをお迎えし、21周年を祝した情報公開コーナー「アデン情報局」や、今夏に予定されているアップデートカンファレンス、大人気の質疑応答コーナーなど、内容盛りだくさんでお送りします。
また、今回は出演者が参加する特別なゲーム内イベントを開催予定です。放送当日はぜひパソコンの前で待機いただき、ゲーム内にログインしながら生放送をお楽しみください。
【出演者(敬称略)】
■MC
吉崎智宏
どんな仕事も積極的に楽しくこなすパーソナリティ。
≪公式X(旧Twitter)≫
https://x.com/yoshi_chihiro
≪主な出演作品≫
【生放送やイベント】
・バンダイナムコエンターテインメント ガンダムゲーム35周年記念 オンライン交流マッチ Vol.2
・【リネージュ2】 『新クラス「デスナイト」アップデート記念！生放送』
・HyperX あつまれ!!HyperX部 -秋の新入部員募集配信Apex Legends"祭" Cypher CUP
・Red Bull VALORANT Red Bull Campus Clutch 日本予選 など
■アシスタントMC
優木かな
「Extreme Hearts(エクストリームハーツ)」の「前原純華」役や、「ウマ娘プリティーダービー」の「スーパークリーク」役など様々な作品で活躍中。
≪公式X(旧Twitter)≫
https://x.com/yuukikana_0u0
≪主な出演作品≫
【アニメ】
・ブラッククローバー（ノエル・シルヴァ）
・お兄ちゃんはおしまい！（桜花あさひ）
【ゲーム】
・ウマ娘 プリティーダービー（スーパークリーク）
・Shadowverse（アリサ）
など
田中音緒
≪公式X(旧Twitter)≫
https://x.com/neo_tanaka_
≪趣味・特技≫
ゲーム、YouTube配信、ベース演奏、vTuber「cv.ねおちゃん」としても活動中
≪主な出演≫
【アニメ・ゲーム】
政宗ダテニクル (あんぽん)
ゴシックは魔法乙女 (カレン 他)
モンスターストライク (薄墨)
【ラジオ・配信】
ステート・オブ・サバイバル公式生放送「ステ生」MC
「ゲーがく女子」MC など
■サービスチーム
【FS】MCアライ ｜リネージュ2日本統括プロデューサー
≪「りね2てれび 21周年&アップデート直前生放送」の詳細はこちら≫
https://press.ncsoft.jp/notice/lineage2/lineage2tv2508
【ゲーム概要】
NCSOFTを代表する『リネージュ』の約100年前のストーリーとして作られた作品で、 ドワーフ、 エルフ、 オークなど西洋ファンタジーではおなじみの種族が登場するMMORPG。 日本では「りね」、 「りね2（りねつー）」などの愛称で呼ばれています。
マウスクリックのみでゲームを進行できる手軽さでありながら、 血盟（同盟や連合）というコミュニティに属し参戦する大規模な攻城戦やレイド討伐は圧巻の一言。さらに、世界観に沿って作り込まれた名曲の数々も必聴です。
リネージュ2公式サイトhttps://www.ncsoft.jp/lineage2/
リネージュ2公式X(旧Twitter)アカウント https://x.com/lineage2_FS
リネージュ2 LINE＠ QRコード
エヌシージャパン公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/NCsoftJP
(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.
※当プレスリリースの内容は2025年8月13日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。