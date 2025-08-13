「イオン ユニセフ セーフウォーターキャンペーン2025」 支援金6,362万4,224円を贈呈
2025年8月12日(火)、カンボジア・プノンペンで「イオン ユニセフ セーフウォーターキャンペーン2025」贈呈式を行い、皆さまからお寄せいただいた募金と当財団からの拠出金をカンボジアとラオスへ贈呈いたしました。
カンボジア等の一部地域では、遠方への水くみに時間をとられ、学校に通えない子どもたちがいます。また、衛生的な水の確保が難しく、不衛生な池の水や、健康を害する恐れのある物質を含んだ地下水が生活用水として使われています。
当財団は、安全な水は子どもたちの命を守り、健やかな成長を支える基盤であると考え、2010年より本キャンペーンを継続して実施しています。
下記のキャンペーンを実施し、お客さまからお寄せいただいた募金3,181万2,112円と、当財団からの拠出金3,181万2,112円を合わせた総額6,362万4,224円を、公益財団法人日本ユニセフ協会を通じて寄付いたしました。これまでの累計寄付金額は約７億７００万円を超え、浄水施設の建築やメンテナンス、過疎部の家庭への配管・給水等に役立てられ、約64万人を超える人々が安全な水を使えるようになりました。
当財団はこれからも、子どもたちを教育・健康の両面でサポートすることで、次代を担う子どもたちの健全な育成に貢献してまいります。
＜キャンペーン概要＞
・期 間
2025年5月1日(木)～6月30日(月)
・場 所
全国のイオングループ店舗および事業所 7,830か所
・募金額
3,181万2,112円
＜贈呈式＞
・日 時
2025年8月12日(火) 10：00～11：00
・実施地
カンボジア・プノンペン
・贈呈金額
6,362万4,224円
うち、お客さまからお寄せいただいた募金 3,181万2,112円
当財団からの拠出金 3,181万2,112円
・出席者
在カンボジア日本国大使館 特命全権大使 植野 篤志 様
ユニセフカンボジア事務所 代表 ウィル・パークス 様
公益財団法人イオンワンパーセントクラブ 理事長 渡邉 廣之
左から(公益)イオンワンパーセントクラブ 理事長 渡邉 廣之 ユニセフカンボジア事務所 代表 ウィル・パークス 様
公益財団法人イオンワンパーセントクラブ
公益財団法人イオンワンパーセントクラブは、「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」というイオングループの基本理念を具体的な行動に移し、社会的責任を果たすことを目的に、1990年に設立されました。以来35年以上にわたり、お客さまにイオングループをご利用いただいて生まれた利益の１％相当額をもとに、「子どもたちの健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域の発展への貢献」「災害復興支援」を主な事業領域とし、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。
