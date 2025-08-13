ソラミツ株式会社

ソラミツCBDC株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：武宮誠）は、2025年8月1日、パプアニューギニア独立国・ソロモン諸島・パキスタン・イスラム共和国・パラオ共和国／中央銀行デジタル通貨および貯蓄国債システム実証事業が、経済産業省の令和６年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金（小規模実証・FS事業）に採択されたことをお知らせします。

この度採択された事業は、パプアニューギニアおよびソロモン諸島における中央銀行デジタル通貨（CBDC）のパイロット、パキスタンにおけるCBDCの実証実験、パラオにおける貯蓄国債システムのパイロットを行うことを目的としています。

＊令和６年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金（小規模実証・FS事業）

https://gs-hojo-web-fspoc.jp/index.html

ソラミツ株式会社は、2020年10月にカンボジア中央銀行と共同開発したブロックチェーンベースのCBDCシステム「バコン」の正式導入を行っております。2024年末には、カンボジアの人口1,700万人に対し、「バコン」の口座数は3,000万、年間の決済金額は16.7兆円に上り、カンボジアのGDPの3.3倍の規模に急成長しております。その後、ソラミツはラオス中央銀行、ソロモン諸島中央銀行、パプアニューギニア中央銀行とCBDCの実証実験を完了し、パラオ財務省向けのブロックチェーンベースの貯蓄国債システムの開発を行っております。

パキスタン中央銀行は、2025年1月にソラミツと共にカンボジア中央銀行を訪問し、CBDCシステムに関する四日間にわたる討議を行いました。パキスタン中央銀行はこれらの実績を評価し、今回の実証実験（PoC）の実施に至りました。

パキスタンは、特に地方において銀行が少ないことや銀行口座開設率が低く、現金の流通コストが高いなどの社会課題を抱えております。また地方においては電力事情やインターネットなどの通信事情が脆弱であるなどの課題も山積しております。このような環境の中で、より多くの国民にデジタル技術を活用した金融システムを提供する金融包摂が喫緊の課題です。ソラミツはカンボジアなどで実績のある、ブロックチェーンを活用したCBDCシステムによる金融包摂や金融システムの即時性、安定性、セキュリティ向上の実現を提案しております。今回のパキスタン中央銀行向けの実証実験（PoC）においては、脆弱な電力事情やインターネット通信環境を鑑み、オンライン型のCBDCに加えて、通信環境がなくても決済が実行できるオフライン型のCBDCも実施する予定です。

パプアニューギニア、ソロモン諸島においては実証実験がすでに完了しているため、上記の経済産業省の予算を活用し、本番稼働を見据えたパイロットを実施し、規模の拡大や民間金融機関の参加等を進める予定です。

パラオにおいては、貯蓄国債システムのプロトタイプの開発が完了しているため、上記の経済産業省の予算を活用し、本番稼働を見据えたパイロットを実施する予定です。

【ソラミツCBDCについて】

ソラミツCBDCは、ソラミツの関係会社として2024年3月に設立されました。ソラミツCBDCは、主に海外向けのブロックチェーンを活用したCBDCシステムや貯蓄国債システムのビジネス開拓や開発を担当し、ソラミツが長年培ってきたソフトウエア資産、知財、ビジネス開拓や開発の人材、ノウハウや経験などを受け継いで事業分割により誕生した企業です。

ソラミツは、2016年2月に設立され、デジタル資産管理およびデジタルID分野においてブロックチェーンを活用した革新的なソリューションを提供する、世界的に評価されるフィンテック企業です。

私たちの使命は、ブロックチェーン技術を活用し、社会の重要な課題を解決することにあります。

