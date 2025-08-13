SalesforceとMAJOR FLOWをつなぐ連携アダプタを発表

株式会社ランドコンピュータ

株式会社ランドコンピュータ（注1）は、業務効率化を支援するために、SalesforceとMAJOR FLOW（注2）を統合する新しい連携アダプタを開発しました。

SalesforceのCRM機能とMAJOR FLOWのワークフロー管理機能を組み合わせることで、ユーザーは日本特有の複雑な業務プロセスの管理が可能となり、業務効率化だけでなく企業のガバナンス向上に寄与します。

提供機能

１）SalesforceからMAJOR FLOWへの申請データの自動起票。

２）申請データの承認ステータス情報をSalesforceで取得、表示。

連携アダプタは当社の導入サービスと共にサンプルコードとしてご提供致します。

連携イメージ

注釈

注1

株式会社ランドコンピュータ

本社所在地 〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目13番23号 MS芝浦ビル

注2

MAJOR FLOW ワークフローは、25年以上の実績とノウハウを詰め込んだ、パナソニック ネットソリューションズ株式会社が提供するワークフローシステムです。申請書作成、承認、帳票作成、外部連携などの機能で、業務効率化やクオリティ向上を実現します。

株式会社ランドコンピュータはMAJOR FLOWの開発パートナー及び、販売パートナーです。

MAJOR FLOWはパナソニック ネットソリューションズ株式会社の商標です。

SalesforceはSalesforce, Inc.の商標です。