SalesforceとMAJOR FLOWをつなぐ連携アダプタを発表

株式会社ランドコンピュータ（注1）は、業務効率化を支援するために、SalesforceとMAJOR FLOW（注2）を統合する新しい連携アダプタを開発しました。


SalesforceのCRM機能とMAJOR FLOWのワークフロー管理機能を組み合わせることで、ユーザーは日本特有の複雑な業務プロセスの管理が可能となり、業務効率化だけでなく企業のガバナンス向上に寄与します。



提供機能


１）SalesforceからMAJOR FLOWへの申請データの自動起票。


２）申請データの承認ステータス情報をSalesforceで取得、表示。


連携アダプタは当社の導入サービスと共にサンプルコードとしてご提供致します。



連携イメージ




注釈


注1


本社所在地　〒108-0023　東京都港区芝浦4丁目13番23号 MS芝浦ビル



注2


MAJOR FLOW ワークフローは、25年以上の実績とノウハウを詰め込んだ、パナソニック ネットソリューションズ株式会社が提供するワークフローシステムです。申請書作成、承認、帳票作成、外部連携などの機能で、業務効率化やクオリティ向上を実現します。


株式会社ランドコンピュータはMAJOR FLOWの開発パートナー及び、販売パートナーです。




株式会社ランドコンピュータ　企業サイト(https://www.rand.co.jp/)


MAJOR FLOWサイト(https://www.rand.co.jp/servicesolution/majorflowz.php)


お問い合わせ先


DX推進本部


Salesforceビジネス推進室


お問い合わせフォーム｜株式会社ランドコンピュータ(https://www.rand.co.jp/inquiry/form/)



MAJOR FLOWはパナソニック ネットソリューションズ株式会社の商標です。


SalesforceはSalesforce, Inc.の商標です。