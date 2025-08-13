ふるさと納税返礼品で人気の商品がもらえる！総計69名様、寄付総額100万円相当！「ふるさと納税返礼品で人気の商品がもらえるキャンペーン」実施！お米も、お肉も、海鮮も、フルーツも盛りだくさん。

Groov株式会社

ふるさと納税の入門者向けサイト「はじめてのふるさと納税」（ https://furusato-nouzei.tax/ ）は、「ふるさと納税返礼品で人気の商品がもらえるプレゼントキャンペーン2025」を開催します。



ふるさと納税返礼品で人気となっている全国の産品を編集部が厳選。全43種・総額100万円相当をラインナップ！高級グルメ、スイーツ、日用品など、人気の逸品の中からお好きな商品を選んでご応募いただけます。





抽選で合計69名様、地域産品がそのままもらえる！ふるさとの魅力を発見できるチャンスです。「ふるさと納税返礼品で人気の商品がもらえるキャンペーン」

https://furusato-nouzei.tax/lp/present-campaign(https://furusato-nouzei.tax/lp/present-campaign)

プレゼントキャンペーンの企画概要は以下の通りです。

※本企画は、ふるさと納税返礼品で人気となっている商品のプレゼント企画となります。ふるさと納税の寄付ではありません。

はじめてのふるさと納税主催「ふるさと納税返礼品で人気の商品がもらえるキャンペーン」企画概要

■募集期間

2025年8月8日（金）～9月26日（金）23:59 まで

■キャンペーンページ

https://furusato-nouzei.tax/lp/present-campaign

■当選者数

抽選で総計69名様

※寄付金総額100万円相当

■応募方法

下記の専用フォームよりご希望の商品を選んで必要事項を入力してください。

応募フォームはこちら(https://forms.gle/KcmqhGth7dpVqGN68)

■当選発表

2025年9月30日（火）に、キャンペーンページ(https://furusato-nouzei.tax/lp/present-campaign)にて各賞の当選者のニックネームおよび都道府県を発表いたします。また、9月30日以降、当選者の方にはご応募時に入力いただいたメールアドレス宛に直接ご連絡いたします。※当選者以外の方へのご連絡はありません。

■主催

はじめてのふるさと納税

https://furusato-nouzei.tax/

グルーヴ株式会社

返礼品ランナップ 一部抜粋してご紹介

【E賞】秋田県八峰町 王様の夢枕2

寄付額27,000円相当 当選者数：1名

ゆったりワイドな大きめサイズの枕。超極小ビーズが一人ひとりの頸椎の形に合わせてフィットし、快適な睡眠環境をサポート！弾力ある寝心地で大満足

【F賞】岩手県九戸村 大自然で育った鶏肉だから美味しい「ジューシー若鶏カット済み3.6kg」

寄付金額：12,000円相当 当選者数：1名

もも肉とむね肉、セットで届くため、どちらも楽しめます。カット済みで包丁もまな板も不要。

【G賞】栃木県野木町 ゼブラ文具「ハイマッキー&サラサセット」

寄付額13,000円相当 当選者数：1名

老舗筆記具メーカー「ゼブラ」より人気文具2セットをお届けいたします。

【L賞】千葉県我孫子市 THE PILLOW Gift 「スマホで診断できるオーダーメイド枕」

寄付金額：100,000円相当 当選者数：1名

3分のスマホ診断で、70万通りの中から贈る相手にぴったりの枕をプレゼントできる、とってもリッチな枕のギフト！大切な人に、最適な眠りをお届けします。

【N賞】大阪府羽曳野市 防災用簡易トイレ「シートイレ50回分」

寄付金額：11,000円相当 当選者数：2名

非常時の備えに、これがあれば安心！使用期限が無期限なのも嬉しいポイントです。

【P賞】和歌山県岩出市 松源の「特製プルコギ約2kg」

寄付額15,000円相当 当選者数：1名

特製タレが牛バラ肉にしっかりと染み込んでいるため、たっぷりのお野菜と炒めていただくのがオススメ！

【V賞】岡山県備前市 備前市日生産の1年牡蠣を使用した「牡蠣むき身冷凍1kg」

寄付金額：9,500円相当 当選者数：1名

加熱しても縮みにくい、大きなプリプリの牡蠣を手軽にご自宅で楽しめます。

【W賞】岡山県矢掛町 累計出荷数"140,000房"突破！「厳選シャインマスカット1.3kg」

寄付金額：13,500円相当 当選者数：1名

ランキング常連のシャインマスカット！2房届くので、たっぷり自宅でシャインマスカット食べ放題体験もできます。

【Z賞】徳島県上勝町KAMIKATZ BEER 「ブリュワーズセレクト3本セット」

寄付金額：11,000円相当 当選者数：1名

こだわって作られたクラフトビールで、ちょっと贅沢な週末をお過ごしください。

【AC賞】愛媛県今治市

枕を使わない人の枕「タオルをくるくる丸めて使う枕」

寄付額25,000円相当 当選者数：1名

TVで紹介！くるくると巻くだけで、首にしっかりフィットするタオル枕です。柔らかなタオル地で寝心地うっとり。低めの寝心地が好みの方におすすめです。

【AF賞】熊本県玉東町国産素材のこだわり「通の贅沢ハンバーグ3種ソース32個セット」

寄付金額：20,000円相当 当選者数：3名

国産の牛、豚、玉ねぎを使用した、肉汁ジューシーな贅沢ハンバーグ。温めるだけで夕飯やお弁当ができちゃう便利アイテムです。

【AJ賞】熊本県山江村くまもと黒毛和牛極上スライス「霜降り+赤身食べ比べ600g」

寄付金額：14,000円相当 当選者数：2名

しゃぶしゃぶに、すき焼きに。同じ黒毛和牛でも、細切れでは味わえない、至高の時間をお過ごしください。

【AK賞】熊本県南阿蘇村 熊本県産、毎日のごちそう米！「あそびより白米5kg」

寄付金額：14,500円相当 当選者数：1名

全国一の水源地、くまもとの水でそだったお米はもっちりツヤツヤ。阿蘇の美味しいお米をご賞味ください。

【AO賞】熊本県苓北町A4・A5のみを使用！「黒毛和牛切り落とし1kg」

寄付金額：12,500円相当 当選者数：2名

雑味ない繊細な味わいが人気の「天草黒牛」という黒毛和牛を使用しています。豊かな自然で、のびのびとストレスなく育ったお肉をお楽しみください！

【AQ賞】熊本県長洲町美味しさぎゅっ！「小玉限定くまもと小玉みかん10kg」

寄付金額：9,500円相当 当選者数：1名

収穫後、新鮮な状態で産地直送！丸かぶり可能な極小玉だけを厳選してお届けいたします！小粒ならではの味の濃さをご体感ください！

地域の魅力発見の第一歩として、本キャンペーンをぜひご活用ください。

皆さまからのたくさんのご応募を心よりお待ちしております。

「ふるさと納税返礼品で人気の商品がもらえるキャンペーン」概要説明ページURL

https://furusato-nouzei.tax/lp/present-campaign(https://furusato-nouzei.tax/lp/present-campaign)

■注意事項

はじめてのふるさと納税について

- お一人様、1回までのご応募とさせていただきます。- ご郵送およびお電話によるご応募は受け付けできませんので、ご了承下さい。- 当選発表は当選者ご本人様への当選通知メールをもって代えさせていただきます。- 当選通知メールは【@groov.co.jp】ドメインから送信いたします。ドメイン指定受信設定をされている方は上記ドメインを許可するか、設定を解除するようお願い致します。- メールアドレスに誤りがあった場合や受信設定による不達につきましては、責任を負いかねます。- 当選結果に関するお問い合わせにはお答えできかねますので、ご了承下さい。- 転売目的でのご応募は、固くお断り致します。- 本キャンペーンを通じてお預かりした個人情報は、賞品のプレゼント以外の目的で使用することはありません。- 本企画は、ふるさと納税返礼品で人気となっている商品のプレゼント企画となります。ふるさと納税の寄付ではありません。- 当企画は、グルーヴ株式会社が行うものです。

ふるさと納税の返礼品ジャンル別ランキングを毎日300件以上更新して紹介する情報メディアサイトです。ほしい返礼品が見つかる特集・おすすめ記事も100件以上掲載しています。

https://furusato-nouzei.tax/

■はじめてのふるさと納税 メディア概要

運営代行会社：グルーヴ株式会社 （千葉県柏市）

・グルーヴ株式会社について

グルーヴ株式会社は、母の日.meや父の日.jpなど、ギフト特化型WEBメディアサイトの運営と、EC×DX化の企画・支援事業やECでのソムリエの機械化を推進し、ユーザーが求める商品を提案する診断提案型ECシステムの構築を支援する事業を中心とした会社です。

グルーヴ株式会社 : https://www.groov.co.jp/