「個人と組織のウェルビーイングを高める人材育成プログラム」の開催について

国立大学法人 静岡大学

静岡大学サステナビリティセンターでは、近年重要視されている「ウェルビーイング」に着目し、個人と組織の両方のサステナビリティを高めることを目的とした、新しい人材育成プログラムを下記のとおり開講します。

個人と組織を取り巻く問題を研究・実践する講師による講義・グループワークに加えて、受講者同士が学び合い、磨き合うゼミも同時に開講します。また、受講者が自身の組織・職場の課題をテーマにした調査やトライアルの実践を行い、学びの質を高めながら、組織・職場のコミュニティの変革を支援する、伴走型のプログラムです。

報道機関の皆様におかれましては、是非、事前の周知と当日のご取材をいただきますよう、お願い申し上げます。

記

■開講方法 対面、オンライン、ハイブリッド

■会 場 静岡大学静岡キャンパス（静岡市駿河区大谷836）

■受講料 70,000円（税込）

■定 員 15名

■募集締切 2025年9月26日（金）

■開講期間 2025年10月8日（水）～2026年2月27日（金）（全11回）

■受講対象者 自身が所属する組織と個人の関係に対して問題意識を持ち、

ウェルビーイングという観点からより良い変革を生み出したいと考えている方。

■プログラム【１】全５回の専門家よる講義の参加

【２】全６回の受講者同士で学び合い、磨き合うゼミナールへの参加

【３】講義・ゼミナールでの学びを活かした所属組織における課題解決の実践

■修了要件 講座・ゼミでの学びを活かし、所属組織における課題解決の実践に関するレポートを

提出した方に修了証書を発行いたします。

■講座ページ https://www.sdgs.shizuoka.ac.jp/initiatives/reskill_wellbeing/

https://prtimes.jp/a/?f=d96787-70-c76d395520f1af9c419facb5db13adba.pdf