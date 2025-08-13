8月19日（木）開催「AI時代の請求書処理とは？最適な請求書システムを見つけられる徹底比較セミナー」へ登壇

株式会社インボイス

この度、株式会社インボイス（代表取締役社長：加茂 正巳 本社：東京都千代田区）は 2025 年8月19日（木）に開催される、 株式会社invox（代表取締役社長：横井 朗 本社：東京都新宿区）主催の「AI時代の請求書処理とは？最適な請求書システムを見つけられる徹底比較セミナー」へ登壇いたします。

イベント詳細ページへ :https://invox.jp/webinar0819/invoice[表: https://prtimes.jp/data/corp/113945/table/134_1_da1eb443704713344aace49093700e30.jpg?v=202508131126 ]

■セミナー紹介

郵送コストの高騰、電子帳簿保存法やインボイス制度への対応、人手不足、属人化――

経理業務はいま、抜本的な見直しが求められています。

本オンラインセミナーでは、請求書業務のDXを牽引する主要な請求書システム5社が集結。

各社の特長や違いを徹底比較し、最適なシステムの選び方や導入のポイントをわかりやすく解説します。

各社による実演デモや導入成功事例の紹介も予定しており、実務に即した視点で比較・検討できる内容です。

「長年、同じシステムを使い続けている」

「手作業による処理に限界を感じている」

「各システムの違いがわからず、選定に迷っている」

こうした課題をお持ちの方にとって、“自社に最適な1社”を見つけられるヒントが得られるセミナーです。

ぜひこの機会にご参加ください。

■インボイス登壇内容

「コスト削減」と「業務効率化」。経理部門にとって永遠のテーマであるこの二つを、トレードオフの関係だと諦めていませんか？効率化の為のＡＩ導入やシステム投資はコスト増に、一方でコスト削減は社内調整や人手不足で一向に進まない…。多くの経理担当者が抱えるこのジレンマ、実は断ち切ることができます。

本セッションでは、実際に「コスト削減」と「業務効率化」の両方の改善に成功した企業の事例をもとに、具体的な『方法』を解説します。

視聴予約はこちら :https://invox.jp/webinar0819/invoiceイベント詳細ページにございます

