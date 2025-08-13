TCJグローバル、ミャンマー現地の日本語教育機関と提携し、法人向け特定技能外国人材の採用支援を拡大

パスメイクホールディングス株式会社

株式会社TCJグローバル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中澤 匠、以下「当社」）は、2025年8月1日付で、ミャンマーの日本語教育機関Better Life Education & Career Supporting Center（代表：Thaung Nyunt、以下「Better Life社」）と業務提携し、ミャンマーにおける日本語教育および日本国内法人企業への外国人材紹介サービスの提供を開始しました。なお、ベトナム、ネパールに続き、3か国での業務提携となります。これにより、特定技能をはじめとした外国人材の採用及び日本語教育を検討する日本国内法人企業への支援体制を一層強化いたします。

【海外展開と業務提携の背景】

当社は1988年の設立以来、世界80か国以上からの留学生・就労者・生活者に対し、国内外で高品質な日本語教育を提供してきました。日本語教師養成機関としても国内トップクラスの規模と実績を有し、ISO29991:2020認証を取得するなど、教育サービスの国際基準を満たしています。近年、日本国内の労働人口不足を背景に、特定技能を中心とした外国人材の受け入れ需要が急増しています。当社は、長年培った日本語教育・人材育成のノウハウと、現地パートナーとの連携により、法人企業の多様な人材ニーズに応える外国人材紹介・日本語教育サービスを提供しています。

【ミャンマー人材が選ばれる理由】

人口と若年労働力

ミャンマーの人口は2025年時点で約5,615万人と推計され、平均年齢は27～29歳と非常に若い国です。労働年齢人口が多く、今後も安定した労働力の供給が期待できます。

海外志向と送り出し実績

農業中心の産業構造や国内雇用機会の不足を背景に、多くの若者が高収入を求めて海外での就労を希望しています。タイ、マレーシア、日本などで多くのミャンマー人が活躍しており、送り出し国として安定した人材供給が可能です。

在留ミャンマー人の急増

日本国内の在留ミャンマー人数は2024年末時点で約13万4,574人と、直近5年で2倍以上に増加しています。特定技能や技能実習、留学など多様な在留資格で来日する人が増えています。

日本語習得の速さとコミュニケーション力

ミャンマー語（ビルマ語）は日本語と文法や語順が非常に似ており、「主語＋目的語＋動詞（SOV型）」という構造を共有しています。そのため、ミャンマー人は日本語を比較的早く習得でき、発音も日本語に近い音が多いため、聞き取りやすい日本語を話せる人材が多いのが特長です。この言語的な優位性により、職場でのコミュニケーションがスムーズで、業務の早期戦力化が期待できます。

勤勉で真面目な就労態度

ミャンマー人は勤勉で責任感が強く、納期や品質への意識も高いと評価されています。日本人と似た穏やかで協調性のある性格で、チームワークや人間関係を重視し、現場での定着率も高い傾向があり、日本企業の労働環境に適応しやすいことも大きな魅力です。



【提携の概要】

日本語学習教材および日本語教師養成の提供による現地教育体制の強化

日本への就労・留学希望者への支援体制の強化

日本国内法人企業向けに、特定技能を中心とした即戦力外国人材の紹介サービスを運営

本提携により、当社が持つ日本語教育関連の経験と、Better Life社が持つミャンマーにおける事業運営経験により、ミャンマーにおける日本への就労希望者の募集や高水準の日本語教育運営等のシナジーを実現していきます。

【今後の展望】

ミャンマーにおける日本語教育及び日本への就労、留学のサービス向上による市場シェア拡大を推進してまいります。中長期的には、海外市場向けサービスの開発や事業運営体制の構築を通じて、ミャンマー以外の海外市場参入によるさらなる事業拡大を目指します。当社は、日本語教育におけるグローバルリーディングカンパニーとして、グローバル事業の拡大を通じて日本語教育市場の発展を通した社会問題の解決に貢献するとともに、企業価値向上に努めてまいります。

【当社の実績】

紹介可能外国人材数：約5,000名以上

累計卒業生数 ：80ヵ国以上から10,000人以上

パートナー企業数 ：20ヵ国336社と提携

【Better Life Education & Career Supporting Centerについて】

所在地：Yadanar Road, No.318, 11 Ward, South Okkalapa Township, Yangon Region, Myanmar

代表者：Thaung Nyunt

事業内容：ミャンマー国内における日本語教育機関の運営

【株式会社TCJグローバル(旧東京中央日本語学院)について】

所在地：東京都新宿区信濃町35 煉瓦館2F

代表者：中澤 匠

事業内容：外国人留学生向け進学・就職日本語コースの運営、総合日本語コースの運営（在日外国人、海外在住者、企業向け研修）、日本語教師養成事業、行政・教育機関・企業向けの日本語教育コンサルティング、人材紹介事業

URL：https://tcj-education.com/lp/tcj-recruitment/