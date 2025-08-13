SIGNATE、オンラインカンファレンス「THE JOURNEY」に登壇

株式会社SIGNATE

企業のDX内製化を支援する株式会社SIGNATE（本社：東京都港区、代表取締役社長：齊藤 秀、読み方：シグネイト、以下 SIGNATE）は、2025年8月26日（火）に開催されるオンラインカンファレンス「THE JOURNEY Presented by NexTech Week」にて、生成AIの実践活用をテーマとした講演を行います。

本講演では、株式会社SIGNATEのシニアアカウントエグゼクティブ・宇那木 涼介が登壇し、企業が生成AIの導入において直面する課題とその解決策を解説。さらに、SIGNATEと日立総合計画研究所が共同で取り組んだ調査プロジェクトをもとに、業務改革を成功に導く具体的な事例をご紹介します。生成AIの導入を検討している企業のご担当者様や、既に導入済みでさらなる活用を模索している方々にとって、有益な情報をお届けします。



■ 講演概要

- 講演日時： 2025年8月26日（火）14:30～15:00- 講演タイトル：生成AI最前線・2025年の最新動向と業務改革の実践法～SIGNATE×日立総合計画研究所の調査レポート改革事例～- 登壇者： 株式会社SIGNATE シニアアカウントエグゼクティブ 宇那木 涼介- 講演内容：生成AIは業務効率化やコスト削減といった可能性を秘めていますが、多くの企業では導入現場で課題に直面しています。本講演では、そうした課題の整理と、実務に役立つ実践的なアプローチを紹介。加えて、SIGNATEと日立総合計画研究所による共同プロジェクトの事例から、業務改革を成功に導くポイントを具体的に解説します。

■ イベント開催概要

- イベント名： THE JOURNEY Presented by NexTech Week- 開催日時： 2025年8月26日（火）10:00～17:00- 開催形式： オンラインカンファレンス（オンデマンド配信）- 参加費： 無料（事前登録制）- 主催： NexTech Week事務局（RX Japan株式会社）- 詳細URL: https://eventory.cc/event/thejourney2025(https://eventory.cc/event/thejourney2025)

■SIGNATE（https://signate.co.jp/）について

SIGNATEは、国内最大10万人超のAI・データ人材会員ネットワークを通じて、様々な産業領域におけるDX推進や生成AIプロジェクトを支援する会社です。テクノロジーによる事業変革（BX）と人材育成・採用による人材変革（HX）を通じて企業・行政のDXを支援し、労働生産性の

改善に取り組んでいます。

■会社概要

社 名 ： 株式会社SIGNATE（SIGNATE Inc.）

本 社 ： 東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー16階

代表者 ： 代表取締役社長 齊藤秀

URL ： https://signate.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@signate.co.jp