表紙解禁！榎原依那さん、AKB48 水島美結さんら、豪華美女が集結！『GIRLS graph. 010』8/22発売！

株式会社 宝島社表紙

週刊誌や漫画誌、SNSで活躍する話題の人気美女たちが大集結する、グラビア企画『GIRLS graph.（ガールズグラフ）』の第10弾を2025年8月22日に発売します。

今号は、2024年2月にグラビアデビューし、グラビア界をトップスピードで走り抜ける榎原依那さんが表紙と巻頭グラビアに登場！透き通った肌と艶っぽい表情をぎゅっと詰め込んだ24ページの特集は必見です。

AKB48の水島美結さんは、八重歯がキュートな笑顔と21歳の等身大の大人な表情とのギャップで魅了！かわいらしくて美しい撮り下ろしカット20ページで登場します。

センター企画ではグラビア各誌に続々登場中の超新星・沢美沙樹さん、女優として映画、舞台で活躍する瑚々さんが出演。そのほか、ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」で活躍する葉月あやさん、堀みなみさん、ぽたみうさんら、話題の美女が大集合した豪華な一冊です。

今号に登場する4名のカットを特別公開！

裏表紙表紙＆巻頭：榎原依那撮影／中山雅文

巻末：水島美結（AKB48）撮影／熊木優（io）

センター企画：沢 美沙樹撮影／鈴木ゴータ

センター企画：瑚々撮影／藤本和典

プロフィール

【榎原依那（エノハライナ）】

10月16日生まれ、大阪府出身。身長164cm、A型。2024年2月にグラビアデビューし、一気に各誌表紙を飾りトップランカーを走る。榎原依那Officialyoutubehttps://youtube.com/@ina_enoharaもチェック！

【水島美結（ミズシマミユウ）】

2003年11月12日生まれ、北海道出身。2022年5月、AKB48の17期生としてお披露目されデビュー。2024年3月発売のAKB48の63rdシングル「カラコンウインク」では、表題曲の選抜メンバーに初選出された。

【沢美沙樹（サワミサキ）】

2006年10月18日生まれ、東京都出身。身長158cm、B92・W60・H90。高校3年生でエントリーした「ミスマガジン2024」においてベスト16入り。その後、グラビアオファー殺到中！

【瑚々（ココ）】

2004年8月7日生まれ、埼玉県出身。身長173cm、B83・W63・H91。「ミスマガジン2022」グランプリ受賞。グラビアのみならず、映画や舞台など女優としても活躍中。

『GIRLS graph. 010』

発売日：2025年8月22日

定価：2200円(税込)

https://tkj.jp/book/?cd=TD070388