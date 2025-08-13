セキュリティ・キャンプ2025ミニ（香川開催） 公開講座 開催
香川大学 情報化推進統合拠点 サイバーセキュリティセンター、一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会が主催する「セキュリティ・キャンプ2025ミニ（香川開催）」の公開講座を2025年9月29日（月）に開催いたします。
イベント詳細：https://www.security-camp.or.jp/minicamp/kagawa2025.html(https://www.security-camp.or.jp/minicamp/kagawa2025.html)
サイバー攻撃や情報漏えいのリスクが高まる中、セキュリティ対策の重要性は増すばかりです。本公開講座では、警察・大学・企業・業界団体など多様な専門家による、最新脅威や国際カンファレンスの報告、大学における教育の実践事例などを幅広く紹介します。企業の若手職員やマネジメント層、ITを学ぶ学生、セキュリティに関心のある方など、どなたでも無料で参加可能です。
また、「セキュリティ・キャンプ」に興味がある方に向けた紹介セッションも実施します。参加方法や見学の可否などの疑問を解消しながら、より深く学ぶためのヒントを得られます。情報セキュリティに関心のある皆様のご応募をお待ちしています。
【公開講座 概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/96005/table/57_1_92062476070f366a90a9d8880516ae7e.jpg?v=202508140355 ]
【プログラム】
開演挨拶
後藤田 中 氏 香川大学
講演1 『サイバー空間における脅威の情勢とその対策』
濱田 直樹 氏 香川県警察本部
講演2 『地域とつながるサイバーセキュリティ ― 香川大学SETOKUの取り組み』
香川大学サイバー防犯ボランティア「SETOKU」
講演3 『フィッシング対策に係る産学官の共同研究について』
松ヶ谷 新吾 氏 トレンドマイクロ株式会社 兼 香川大学
講演4 『世界最前線のサイバーセキュリティ：Black Hat & DEF CON 2025参加報告』
三宅 宏季 氏 株式会社STNet
講演5 『国際女性CTF「Kunoichi Cyber Game」参加レポート』
佐藤 鈴佳 氏 株式会社STNet
講演6 『特殊詐欺体験アプリアプリを用いた初年次教育の実践例の紹介』
後藤田 中 氏 香川大学
講演7 『フィッシング詐欺の最前線と対策 ～JC3の取り組みと学生参加型プロジェクトの紹介～』
八子 浩之 氏 一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター（JC3）、株式会社みずほ銀行
河田 芳希 氏 一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター（JC3）、トレンドマイクロ株式会社
久保田 亜紀子 氏 一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター（JC3）
講演8 『セキュリティ・キャンプ紹介』
齋藤 徳秀 氏 一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会
【一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会 概要】
本会は、次代を担う日本発で世界に通用する若年層の情報セキュリティ人材を発掘・育成するため、産業界、教育界を結集した講師による「セキュリティ・キャンプ」を実施し、それを全国的に普及、拡大していくことを目的としています。
基本情報
- 名称：一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会
- 所在地：東京都千代田区平河町二丁目16-1 平河町森タワー（株式会社ラック内）
- 代表理事：長谷川 陽介
- 設立：2004年4月
- URL：https://www.security-camp.or.jp/
- 活動内容：国内の学生に対して産業界の第一線で活躍する技術者から情報セキュリティに関する高度な技術教育を実施し、次世代を担う情報セキュリティ人材を発掘・育成する活動
