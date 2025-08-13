GOLFIN、アジア最大級Web3カンファレンス「WebX2025」ゴールドスポンサーに決定！

ワンダーウォール株式会社

Web3ゴルフゲーム『GOLFIN』（開発会社：ワンダーウォール株式会社／代表取締役 小松 賢）は、アジア最大級のWeb3カンファレンス「WebX2025」にて、昨年に続きゴールドスポンサーとして参画することをお知らせいたします。

■ WebXとは

WebXとは、日本最大の暗号資産・Web3専門メディア「CoinPost（コインポスト）」が主催・運営する、アジア最大級のWeb3・ブロックチェーンの国際カンファレンスです。

このイベントは、暗号資産、ブロックチェーン、NFT、AI、DeFi、ゲーム、メタバースなどのWeb3関連プロジェクトや企業が集結。起業家・投資家・開発者・政府関係者・メディアなどが一堂に会し、次世代インターネットの最新動向について情報交換・ネットワーキングを行うイベントです。

数千名規模の来場者と100名以上の著名スピーカーが参加し、展示ブース、ステージプログラムなどを通じて、業界最前線、グローバル規模の交流とビジネス創出が行われます。

【開催概要】

日時：2025年8月25日（月）・26日（火）

会場：ザ・プリンスパークタワー東京

公式サイト：https://webx-asia.com/ja/

■ GOLFIN × WebX｜昨年の盛況を経て今年もパワーアップして参加

GOLFINは2024年のWebXでもゴールドスポンサーとして大きな注目を集め、会場内での体験型ブースや登壇を通じて多くのWeb3ユーザー、投資家、ゲームファンとの交流を実現しました。

今年のWebXでは、昨年の出展実績を踏まえ、さらなる進化を遂げたGOLFINの魅力を、ブース展示や交流イベントを通じて発信いたします。

【 GOLFINブース＆特別企画 】（予定）

- 最新ゲームアップデートの公開- 限定GOLFIN缶配布- 参加型フォトブース- 代表 小松 賢とJohn 森若 幸次郎でのステージ登壇によるステージ登壇

※詳細は後日発表予定

リアルとデジタルが交差する最先端のスポーツ体験を、WebX2025の会場でぜひご体感ください。

▼『GOLFIN』について

『GOLFIN』は、リアルとデジタルの融合を通じてゴルフエコノミーを創出することを目的とした、NFTとGPS技術を活用した世界初のゴルフゲームです。プレイヤーはゲーム内でアイテムを収集し、実世界でのゴルフプレイを通じてキャラクターを強化できます。ゲーム内イベントやスカラー制度を通じて、全世代が楽しめるエンターテインメントを提供しています。獲得したアイテムはNFTとして取引することが可能です。また、トーナメントやPVPモードを通じて、世界中のプレイヤーと競い合い、賞金や報酬を得ることができます。

▼『GOLFIN ゲーム』アプリインストールはこちら

iOS

App Storeからインストール(https://apps.apple.com/jp/app/golfin-game/id6741622475)

Android

Google Play Storeからインストール(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nextinnovation.golfingame)

▼『GOLFIN GPS』について

『GOLFIN GPS』は、リアルゴルフとデジタルゲームをつなぐ革新的なスマートフォンアプリケーションです。このアプリを通じて、実際のゴルフ場でラウンドを楽しむことでポイントを獲得できます。貯まったポイントは、今後リリース予定のゴルフゲーム『GOLFIN』内でキャラクターやクラブの強化に使用することができます。

また、ゲームユーザーはスキルを磨き、リアルゴルファーが強化したキャラクターを借りてトーナメントに参加することも可能です。これにより、リアルゴルフとゲームのゴルフが相互に影響し合い、新たな形でゴルフの楽しみ方が広がります。

さらに、『GOLFIN GPS』は今後のアップデートで、利用者のニーズに合わせた新機能の追加や改善を随時行っていく予定です。これにより、リアルゴルフの体験がより楽しく、便利になるよう進化し続けます。

▼『GOLFIN GPS』アプリインストールはこちら

iOS

App Storeからインストール(https://apps.apple.com/jp/app/golfin-gps/id6737145432?itscg=30200&itsct=apps_box_link&mttnsubad=6737145432)

Android

Google Play Storeからインストール(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nextinnovation.golfingps)

◆ 会社概要

会社名：ワンダーウォール株式会社

所在地：京都市下京区西境町163 京都駅前増井ビル4F (本社)

東京オフィス：東京都港区新橋5-12-7 Totsu新橋ビル4F

代表者：小松 賢

設立：2017年6月

資本金：5,000万円

事業内容：Web3ブロックチェーンゲーム「GOLFIN」を開発

『GOLFIN』は、NFTとGPSを組み合わせた世界初のゴルフゲームで、プレイヤーが自分自身のゴルフクラブやキャラクターを所有し、ゲーム内での経験を通じてこれらのアイテムを強化することが可能。

公式HP：https://wonder-wall.tech/

