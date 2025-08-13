ライフカード×U-NEXT　入会月無料＋2か月間実質半額キャンペーンを実施中

ライフカード株式会社

ライフカード株式会社（代表取締役社長：増井 啓司、以下「ライフカード」）は、2025年8月4日（月）～2025年10月31日（金）の期間限定で、「ライフカード×U-NEXT 入会月無料＋2か月間実質半額キャンペーン」を実施中であることをお知らせします。

■U-NEXTとは？

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。

映画/ドラマ/アニメなどの動画だけではなく、マンガ/ラノベ/書籍/雑誌など幅広いコンテンツを配信しています。350,000本以上の動画が見放題、210誌以上の雑誌が読み放題です。

※GEM Partners調べ/2025年6月 国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。

■キャンペーン特典

・入会月末日までの月額プラン利用料2,189円（税込）が無料

・入会2か月目～3カ月目における各利用料を半額キャッシュバック

・U-NEXTのサービス（動画レンタル、ライブ配信チケット、電子書籍の購入など）に利用できる「U-NEXTポイント」600ポイント（１ポイント＝１円）をプレゼント

※キャンペーン特典はU-NEXTのご利用月の2か月後（月末）までに進呈

※キャッシュバックの対象は月額プラン利用料のみ、キャッシュバック金額は1,189円（税込み）/月（利用料の54％相当）

※入会4か月目以降の月額プラン利用料は通常料金（2,189円（税込））

■キャンペーン期間

2025年8月4日（月）～2025年10月31日（金）

■キャンペーン対象者

キャンペーン期間内に以下条件をすべて満たしている方が対象です。

１.本キャンペーンへのエントリー

２.特設サイトからU-NEXTに新規ご入会

３.月額プラン利用料をライフカードで決済

※ライフカード発行のビジネスカード（ビジネスライトプラス除く）は本キャンペーン対象外

※特設サイトからのご入会と本キャンペーンへのエントリーは順不同

【キャンペーンへのエントリーはこちら】

https://www3.lifecard.co.jp/WebDesk/action/wa108/WA10805/rWA1080501

※U-NEXT入会月の翌月末までにエントリーが必要です

【U-NEXTへのご入会はこちら（特設サイト）】

https://www.video.unext.jp/kan/lifecard_600?cid=D34427

■キャッシュバックのサイクル

■注意事項

※利用月の翌月17日までに売上票が弊社へ到着した利用分が対象

・事務手続きの都合上、特典進呈時期が遅れる場合があります。

・本キャンペーンにおける各キャッシュバック特典の進呈は、お一人さま各1回限りとなります。

・U-NEXTに登録されているカナ氏名・生年月日が、ライフカードに登録されている情報と一致しない場合はキャッシュバック対象外となります。

・本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります。

N4260-2508-2610