アンドエスティ、EC不正対策にRiskifiedを導入

Riskified Japan 株式会社

[東京、2025年8月13日発 ]- 株式会社アンドエスティ（本社：東京都、代表取締役社長 CEO：木村治氏）は、EC事業における不正防止とリスクマネジメントの強化に向けて、AIを活用した不正検知・防止ソリューションを提供する Riskified Ltd（本社：イスラエル、CEO：イド・ガル）のソリューションを導入しました。

Riskifiedは、世界中の大手ファッションブランドや小売企業に採用されているSaaS型のリスクインテリジェンス・プラットフォームです。今回の導入は、日本国内におけるアダストリアのEC事業強化を支える取り組みであり、同時に進化する日本の決済認証環境へ対応するものです。

GLOBAL WORK、niko and … LAKOLE、などの人気ブランドを展開するアダストリアグループでは、これまで全てのEC注文に3Dセキュア（本人認証）を適用していましたが、不正防止には一定の効果がある一方で、全体的なコンバージョン率の低下や顧客体験の質が落ちるといった課題が生じていました。

今回の導入により、Riskifiedは、日本国内で義務化された3Dセキュアの運用「パターン１.」の要件に準拠しながら、アダストリアが柔軟に3Dセキュアを運用できる網羅的な不正対策の構築を支援。アクワイアラ（加盟店契約会社）からの了解取得もサポートし、3Dセキュアを必要な取引に限定することで、セキュリティを担保しながら購入体験の改善を実現しました。

さらにRiskifiedは、AIによる不正注文のリアルタイム分析に加え、ビジネス目標とコンプライアンス要件を両立させるためのコンバージョンのシミュレーションや、不正検知戦略のコンサルティングも提供しました。

プラットフォーム開発部 シニアマネージャーの本多由美子氏は、次のように述べています。

「RiskifiedのAIが裏側で稼働することで、不正の疑いがある注文を自動的にブロックできるようになり、目視による不正チェックやカスタマーサポートの負担が大幅に軽減されました。私自身も3Dセキュアなしの商品購入を試しましたが、体感的に決済完了が非常にスムーズで速くなったと感じています。初期段階で、コンバージョン率の改善も確認できています。」

Riskifiedのアジア太平洋地域ゼネラルマネージャー、アヴィラム・ガノール氏は次のようにコメントしています。

「アダストリア様によるRiskifiedの導入を心より歓迎いたします。今回の取り組みは、3Dセキュア義務化に対応しながらも、事業成長と顧客体験の質を両立させる好例であり、適切な戦略とツール、そして信頼できる連携によって成果が生まれることを示しています。」

この導入は単なるシステムの導入にとどまらず、不正関連の情報共有や規制対応のサポートなど、Riskifiedが提供する包括的な支援の一環です。アダストリアは、ユナイテッドアローズ、AKOMEYA TOKYO、DMM.comといった企業と並び、Riskifiedのソリューションを活用する日本国内の主要導入企業のひとつとなりました。

Riskifiedは今後も、セキュリティやコンプライアンス、コンバージョン、そして顧客体験の最適なバランスを実現する不正対策ソリューション・プロバイダーとして、日本のEC事業者を力強く支援してまいります。

■Riskifiedについて

Riskified（NYSE: RSKD）は、AIを活用した不正検知・リスクインテリジェンスプラットフォームを提供し、加盟店のEC成長を支援しています。世界有数のブランドや上場企業が、決済時の不正検知である主力プロダクトのチャージバック保証、ログイン不正対策とリスク管理、ポリシー濫用の抑止、購入体験の向上を目的に同社のソリューションを活用しています。Riskifiedは、業界最大規模のリスクアナリスト、データサイエンティスト、研究チームによって運営されており、個々の取引背後にあるアイデンティティに基づくインサイトを提供。リアルタイムでの不正検知判定を可能にします。

同社は、2024年の「CNBC 世界のトップ・フィンテック企業」にも選出されました。詳しくは riskified.com をご覧ください。

■アダストリアグループについて

アダストリアグループは、45以上のアパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などをグループに持つマルチカンパニーです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜本部所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/adastria_official/