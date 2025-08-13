刺繍×折り紙の革新--NANA WATANABE「Shrimps」ピアス・イヤリングで、世界最大級のデザイン賞“A′ Design Award”授賞式に参加

NANA WATANABE

刺繍と布を用いた現代ジュエリーを手がけるアーティスト／デザイナー、渡辺奈菜（NANA WATANABE）が、イタリアで開催された世界最大級のデザイン賞「A' Design Award & Competition 2025」にてジュエリーデザイン部門のブロンズ賞を受賞し、7月17日に開催された授賞式に参加いたしました。

受賞作は、エビの造形をテーマにした立体刺繍イヤリング「Shrimps」。軽やかで詩的、そして驚きに満ちた構造が世界の審査員から高く評価されました。

本作品は現在販売中で、オンラインショップにてお求めいただけます。

■ブランド公式オンラインショップ

https://nanawatanabe.com/search?q=SHRIMPS

■ブランド公式Instagram

https://www.instagram.com/nanawatanabe_official/

デザイナー 渡辺奈菜

■ 海洋の美しさと布の可塑性を融合させた、軽やかな彫刻

本作「Shrimps」は、柔らかなオーガンジー生地に施された精密な刺繍を熱加工と折り紙のような折り畳み技術で立体化した、彫刻的なジュエリー。腹部には透明感のある「卵」も再現され、空気をはらんだ構造により、着用時の軽やかさとユニークな存在感を両立しています。

制作には約3ヶ月を要し、手描きのスケッチからパターンを作成、デジタル刺繍データへと落とし込み、染色や熱カット、接着、手縫いなど多様な工程を経て完成。グラデーション染めされたレーヨン糸によって、海中の生命の動きや透明感が見事に表現されています。

■ ジュエリーブランド「NANAWATANABE」

2017年3月より機械刺繍のテクニックを用いたアクセサリーブランド“ARRO”をスタート。

2024年11月よりブランド名をデザイナーの自身の本名である”NANA WATANABE"に変更しました。

“架空の楽園”をテーマに、自然の色彩や造形からインスピレーションを得て生まれる、テキスタイルジュエリーブランドです。刺繍を施した繊細なテキスタイルと立体的なフォルムを組み合わせることで、唯一無二の世界観を表現しています。

私たちは高価な金属や宝石に頼るのではなく、リサイクル素材を取り入れたエシカルな手法で、美しさと軽やかさを兼ね備えたジュエリーを生み出しています。手に取るたびに心がときめき、身につけるたびに笑顔になれる――そんな、ハッピーな気持ちを纏うジュエリーこそが、豊かで平和な世界につながると信じています。

NANA WATANABEの作品は単なる装飾品ではなく、身にまとうだけで心がほどけ、幸せなエネルギーを運ぶ“アート”。その独創的なデザインは日本のみならず世界でも注目され、多くの方々の心を魅了しています。

FLORA OCTOPUSFRAGRANT VINESFINFLITCONCH

■ デザイナー 渡辺奈菜について

元ISSEY MIYAKEデザインチーム出身。現在は神奈川県藤沢市を拠点に刺繍を用いたアートジュエリーを中心に活動し、日本と海外の展示会やミュージアムイベントにも参加。刺繍という「平面」を素材に、構築的で軽やかな「彫刻のようなジュエリー」を生み出している。近年は環境に配慮した素材選びや、日本の美意識のからくる色使いや繊細さにも注力しており、アートとファッション、サステナビリティを横断する存在として注目されている。

■ A’ Design Awardとは

イタリアを拠点とする世界最大級の国際デザインコンペティション。建築・家具・グラフィックなど100以上のカテゴリがあり、世界中のデザイナーやブランドが応募。厳正な審査により選出された受賞作は、国際的な評価・露出の機会を得られる。

■公式デザイン掲載ページ

https://competition.adesignaward.com/design.php?ID=161878

【本件に関するお問い合わせ】

渡辺

info@nanawatanabe.com