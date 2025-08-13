【企業のSDGs取り組み具体策】手軽にはじめられる 紙コップリサイクルとは

三井物産パッケージング株式会社

紙やパッケージ製品を通じてお客様の企業価値向上に貢献する

三井物産パッケージング株式会社（東京都港区）は、

紙コップリサイクルサービス事業を本格スタートすることになりました。

このサービスは専用の回収ボックスを提供し、回収した紙コップを資源化し、

段ボールやトイレットペーパーに再生する有償サービスです。





【特設サイト】SDGsの取り組みを職場から。手軽にはじめられる紙コップリサイクルとは>>> 詳しくはこちら

（リンク：https://mbk-packaging.com/papercup_recycle/ ）

SDGsの取り組みを職場から

簡単・手軽にはじめられるのが紙コップリサイクルサービスの特長です。

お客様に回収ボックスを購入いただき、オフィスに設置。一定量の紙コップが

回収できたら、指定場所へ送付いただくだけ。環境への効果

（リサイクルデータ）を数値で「見える化」し、後日レポートで報告。

CO2削減量などの実績は、もちろんCSRレポートにも活用できます。

企業が環境への貢献や対応を求められる中、職場ではじめられるSDGs

取り組みとして、他にはないサービスとなっています。

社員のサスティナビリティ意識向上に貢献

これまで取り引き企業様を中心に限定的にサービス提供してきたところ、

「社員のサスティナビリティ意識の高まった」「SDGsへの取り組みが手軽に

はじめられた」といった多くの声を頂戴しています。

企業の環境活動に取り組むCSR・サスティナビリティ担当者の皆さまには、

具体的な取り組み事例を集めた「紙コップリサイクル ダウンロード資料」

（リンク：https://info.mbk-packaging.com/form/papercup(https://mbk-packaging.com/papercup_recycle/) ）

をご覧いただければと思います。

三井物産パッケージング株式会社は、持続可能な未来に向けて、

今後も積極的な取り組みを行ってまいります。



SDGs企業取り組み具体例

紙コップリサイクル 導入事例

>>>資料ダウンロード（リンク：https://info.mbk-packaging.com/form/papercup ）



三井物産パッケージング株式会社

>>>お問い合わせ（リンク：https://info.mbk-packaging.com/form/contact/ ）