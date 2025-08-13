【企業のSDGs取り組み具体策】手軽にはじめられる 紙コップリサイクルとは
紙やパッケージ製品を通じてお客様の企業価値向上に貢献する
三井物産パッケージング株式会社（東京都港区）は、
紙コップリサイクルサービス事業を本格スタートすることになりました。
このサービスは専用の回収ボックスを提供し、回収した紙コップを資源化し、
段ボールやトイレットペーパーに再生する有償サービスです。
SDGsの取り組みを職場から。
手軽にはじめられる紙コップリサイクルとは
>>> 詳しくはこちら
（リンク：https://mbk-packaging.com/papercup_recycle/ ）
SDGsの取り組みを職場から
簡単・手軽にはじめられるのが紙コップリサイクルサービスの特長です。
お客様に回収ボックスを購入いただき、オフィスに設置。一定量の紙コップが
回収できたら、指定場所へ送付いただくだけ。環境への効果
（リサイクルデータ）を数値で「見える化」し、後日レポートで報告。
CO2削減量などの実績は、もちろんCSRレポートにも活用できます。
企業が環境への貢献や対応を求められる中、職場ではじめられるSDGs
取り組みとして、他にはないサービスとなっています。
社員のサスティナビリティ意識向上に貢献
これまで取り引き企業様を中心に限定的にサービス提供してきたところ、
「社員のサスティナビリティ意識の高まった」「SDGsへの取り組みが手軽に
はじめられた」といった多くの声を頂戴しています。
企業の環境活動に取り組むCSR・サスティナビリティ担当者の皆さまには、
具体的な取り組み事例を集めた「紙コップリサイクル ダウンロード資料」
（リンク：https://info.mbk-packaging.com/form/papercup(https://mbk-packaging.com/papercup_recycle/) ）
をご覧いただければと思います。
三井物産パッケージング株式会社は、持続可能な未来に向けて、
今後も積極的な取り組みを行ってまいります。
SDGs企業取り組み具体例
紙コップリサイクル 導入事例
>>>資料ダウンロード（リンク：https://info.mbk-packaging.com/form/papercup ）
三井物産パッケージング株式会社
>>>お問い合わせ（リンク：https://info.mbk-packaging.com/form/contact/ ）