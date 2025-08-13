日本ピーエス家族参観日開催のお知らせ

株式会社 日本ピーエス

株式会社日本ピーエス（本社：福井県敦賀市若泉町、代表取締役社長：有馬浩史）は、2025年8月20日(水)に社員の家族を対象とした家族参観日を開催します。

この家族参観日は、家族の方々に職場で働く社員の様子や会社の仕事内容を直接見てもらうことにより、１.社員と家族のコミュニケーション向上、２.社員自身の仕事と生活の調和を振り返る機会にしてもらうことを目的として開催しています。

今年は当社の事業である橋梁架設の現場をより感じてもらうために、当社が施工中の橋梁工事現場（城内橋、福井県小浜市城内１丁目）で開催します。

【開催概要】

■日時 2025年8月20日（水）9:00～12:00

■場所 (株)日本ピーエス 城内橋工事現場（福井県小浜市城内１丁目地係）

城内橋 現場全景

■対象 日本ピーエス本社・北陸支店社員とその家族 22名



■内容

１.現場従事者による工事概要説明

２.桁上歩行体験：架設された橋げたの上を歩いて見学

３.鉄筋結束体験：橋げた製作でも使用されている鉄筋の結束体験

４.高所作業車体験：空中から橋梁工事現場を見学

■イベント実施スケジュール

9:00 日本ピーエス本社集合・出発

10:00～11:00 城内橋（工事概要説明、桁上歩行体験、鉄筋結束体験、高所作業車体験）

11:00～12:00 日本ピーエス帰社・解散

12:00～13:00 社員食堂にて昼食（希望者のみ）

■取材いただく場合の注意事項

・当日取材いただける場合は、現場の準備の都合上、事前に下記までご連絡をお願いいたします。

・工事現場内の移動となりますので、歩きやすい靴（スニーカー等）でお越しください。

・現場入場時はヘルメットの着用が必要です。ヘルメットは当社で当日貸し出しいたします。

・撮影および取材は見学場所内のみで実施をお願いいたします。

・安全に関する注意事項については、現地スタッフの指示に従っていただくようお願いいたします。

※荒天の場合は工事現場での開催を中止し、現場休憩所（福井県小浜市城内１丁目）にて現場説明および鉄筋結束体験のみ実施いたします。

【取材時の集合場所】 (株)日本ピーエス 城内橋工事現場（福井県小浜市城内１丁目地係）

■株式会社日本ピーエス会社概要

当社は1953年（昭和28年）日本初のポストテンション工法によるプレストレストコンクリート（PC）橋「十郷橋」（選奨土木遺産：福井県坂井市）を完成させ、以来16,000橋を超えるPC橋梁を全国で作り、日本のインフラ整備に貢献してまいりました。近年、インフラの老朽化への対応が求められている中、当社はPC橋で「社会課題の解決」を通じて日本の安心安全を提供してまいります。

https://nipponps.co.jp/

社名：株式会社日本ピーエス

所在地：914-0027 福井県敦賀市若泉町3番地

設立：1952年（昭和27）年4月1日

代表氏名：有馬 浩史

事業内容：プレストレストコンクリート製品の設計・施工・製造・販売

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社日本ピーエス 総務経理グループ 小泉

Email：kouhou@nipponps.co.jp

Appendix

■城内橋について

発注者：福井県小浜土木事務所

請負者：株式会社日本ピーエス

工事名：橋梁上部工事 城内６-５工事

工事場所：福井県小浜市城内１丁目地係

工事期間：2024年12月10日～2026年3月6日

工事内容：プレストレストコンクリート橋の架設

形式：プレテンション方式PC2径間連結中空床版橋

橋長：49.800m

全幅員：13.800m

■本事業の概要

本工事は福井県の道路整備事業「道路改良工事(西津橋大手橋架替) 国道162号(小浜市一番町～雲浜1丁目)」の一環としておこなっております。当該事業区間は、南川、多田川、北川に分断された小浜市街地の東西を３つの橋梁（大手橋、城内橋、西津橋）で結んでいますが、このうち大手橋、西津橋は設置から80年余りが経過し老朽化が著しく、また増水時の治水上の観点から橋脚の数を減らす必要があります。更に、当該事業区間は幅員が狭く、車や歩行者の安全な通行上にも支障があります。このため、一番町NTT前交差点から雲浜一丁目までの約870mの道路拡幅と橋梁の早期架け替えをおこなっています。

【福井県公式WEBサイト 本工事概要】

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/obama-doboku/douro/nishiduoote.html

■過去に開催した家族参観日（現場見学）の様子

家族参観日2016

・名刺交換

・社長室見学、テレビ会議体験

・工場見学

家族参観日2017

・福井高柳高架橋見学（橋面からの見学、高所作業車体験、PC板体験）

家族参観日2018

・日本ピーエスクイズラリー

・ＶＲ体験

・工場製品見学

家族参観日2019

・会議疑似体験

・重機乗車体験

・ＶＲ体験

・工場見学

※2020、2021は新型コロナウイルス感染拡大のため開催自粛

家族参観日2022

・橋のミュージアム見学

家族参観日2023

・橋のミュージアム見学

・オフィス見学

家族参観日2024

・社内クイズ＆スタンプラリー