【イルシル】ユーザー数20万人突破記念〈3大キャンペーンをご紹介！〉

株式会社イルシル

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都渋谷区、代表取締役 宮崎有貴）は、サービスの累計ユーザー数が20万人を突破したことを記念し、法人・個人どちらにもご活用いただける3つの特別キャンペーンを開催します。

代表・宮崎によるインタビュー形式で、キャンペーン内容の背景や狙いについても詳しく語られています。

■【法人向け】チームの生産性を劇的に上げる導入支援キャンペーン

導入支援オンボーディング無料＋特別プラン提供（先着100社）

通常は有償でご案内しているオンボーディング支援を、期間中にお問い合わせいただいた法人様に無料で提供いたします。

社内活用に向けたヒアリング、運用設計、活用方法のレクチャーまでをしっかりと伴走。

さらに、導入コストを抑えたキャンペーン限定の特別プランも併せてご案内します。

資料作成のDXに本格的に取り組みたい法人様に最適な内容です。

■【法人向け】共に市場を作るYouTubeタイアップキャンペーン

YouTubeタイアップ＋広告支援（先着10社限定）

イルシルをご利用中の法人ユーザー様を対象に、代表・宮崎とのタイアップインタビュー動画を制作いたします。

動画内では貴社の事業内容やイルシルの活用事例を紹介。さらに、広告費として10万円相当を弊社が負担し、動画のYouTube配信をサポートします。

「イルシルを活用して、どう成果が出たか？」を共に伝え、業界内での認知・信頼向上にも貢献する施策です。

※対象：法人プラン契約済・タイアップ協力可能な企業様

※先着10社限定

■【ユーザー向け】年間プラン50%OFF

個人ユーザー向けに、通常の年間プランよりも35%OFFで提供する特別価格をご案内しています。

さらに、「イルシルで作成したスライドを公開活用いただける方」には、最大50%OFFのプランもご用意。

「スライド作成にかかる時間を減らしたい」

「デザインが苦手だけど、整った資料をつくりたい」

そんな方に、まずは年間プランでのご利用をおすすめします。

※対象：まだイルシルをご契約いただいていない方

※先着100名限定

■キャンペーン概要／お申し込みはこちら

https://irusiru.jp/campaign/200k-users/(https://irusiru.jp/campaign/200k-users/)

法人・個人問わず、お得にイルシルをご利用いただけるこの機会をお見逃しなく。

全キャンペーンともに先着順・期間限定となっておりますので、ご興味のある方はぜひお早めにお申し込みください。

■ 詳しい内容はこちらのインタビュー動画をご覧ください



代表・宮崎が3つのキャンペーンの背景と活用メリットを語っています。

https://www.youtube.com/watch?v=SqEhF3RYebM

■イルシルについて

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」は、生成AIでスライド資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライドやパワポが作れるサービスです。入力したテキストからスライドを自動生成できるだけでなく、3,000種類以上のデザインテンプレートからオリジナルで作成することも可能です。

また、「イルシル」ではさまざまなキャンペーンも実施しています。本リリースをご覧いただいた方に、お得な情報をご案内しています。詳細は以下をご覧ください。

URL : https://irusiru.jp/

キャンペーンURL : https://irusiru.jp/column/column_137/

■会社概要

・会社名：株式会社イルシル

・代表取締役社長：宮崎有貴

・所在地（本社）：〒150-0011 東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル6F

・事業内容：ソフトウェアの開発、運用

【お客様お問い合わせ先】

株式会社イルシル

URL：https://corporate.irusiru.jp/contact