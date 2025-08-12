元レジェンドセクシー女優・蒼井そらが初登壇！セルデビュー作10万本超の大ヒットで天狗に！？「撮影ボイコット」「共演NG連発」“業界の歴史を変えた”快挙の裏に隠された衝撃しくじりを大告白『しくじり先生』

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』の最新話を8月8日（金）夜9時30分より放送いたしました。（見逃し配信URL：https://abema.tv/video/episode/88-77_s1_p327）

■元レジェンドセクシー女優・蒼井そらが初登壇！セルデビュー作10万本超の大ヒットで天狗に！？

「撮影ボイコット」「共演NG連発」“業界の歴史を変えた”快挙の裏に隠された衝撃しくじりを大告白！

8月8日（金）の放送回では、元セクシー女優であり、今やアジアを代表する著名人でもある蒼井そらさんが初登壇。「AVの歴史を変えた女優」とも称される華やかなキャリアの裏に隠された、数々の“しくじり”を赤裸々に語りました。

授業では、蒼井先生がセクシー女優としてデビューしたきっかけから振り返ることに。学生時代は「ぼんやりと芸能界に憧れていた」という蒼井先生は、渋谷のスクランブル交差点でスカウトされたことをきっかけに芸能界入りを志しますが、当時の彼氏の猛反対で一度断念。破局後、スカウトされた事務所に自ら電話をかけ、“裸になるくらいの覚悟”という意味で「裸覚悟でやります！」と伝えたものの、訪れた先がまさかのAV事務所だったと知り、「『裸覚悟でやります」とは言ったけど、AVは絶対にムリ！」と困惑。しかし、担当者から「第2の飯島愛になれるよ」と、憧れていた飯島愛さんの名前が出たことで「この事務所が私を売ってくれるんだ」と覚悟を決め、セクシー女優としての一歩を踏み出しました。

その後、3社の面接を受け“単体女優”としてデビューできることになった蒼井先生。デビュー作のギャラは「100万円」だったと明かされ、数百万円のギャラを予想していた生徒たちは驚愕しましたが、蒼井先生は「まだ20歳だったので『そんな大金もらえるんだ』と思った。学生だったし、時給850円でアルバイトしていたから、『100万円ももらえるの？』と思っていた」と当時の心境を語りました。また、初撮影では「表情がダメ」「手の置き方がダメ」などと監督からダメ出しが相次ぎ、「一万人に一人の逸材」としてデビューしたものの、業界の厳しさを痛感したと打ち明けました。

そして、デビュー2年後の2004年、セルビデオ専門メーカー『S1』からギャラ3倍のオファーを受けるも、当時の業界では“セルは格下”という風潮が強く、「セル落ちじゃん」とショックを受けた蒼井先生。しかし「セルのイメージを変えてほしい」「セルをメジャーにしたい。蒼井そらが必要」と説得され移籍を決意。結果、セルデビュー作はなんと売上本数10万本超の異例の大ヒットを記録し、スタジオでは「歴史を変えてる！」「10万本ってめっちゃすごい」と大興奮の声が飛び交いました。この成功により、バラエティ番組やドラマ出演を果たした蒼井先生は、「2005年著名人検索ランキング（女性部門）」では第2位にランクイン。セクシー女優の枠を超え、芸能界でも確固たる存在感を放ちました。

一躍スターとなった蒼井先生でしたが、燃え尽き症候群に陥って撮影をボイコットし、月1本契約にもかかわらず半年に1本しか撮影を受けない、現場でも「楽屋にこもってずっとファイナルファンタジーをしていた」「『行かない！』と言えば現場は止まって（全員が）待った」、「共演NGを出しまくる」などと、しくじり行動を連発。わがままな言動で周囲を振り回した結果、業界内で「蒼井そらの現場は超めんどくさい！」という噂が広がることに。当時の自身の振る舞いを振り返り、蒼井先生は「スタッフやマネージャーに相当迷惑をかけた。反省しています」と懺悔しました。

授業の最後には、蒼井先生が自身の経験を通じて導き出した“教訓”を発表。生徒として出演したセクシー女優・紗倉まなさんも「完全同意です」と深く頷いた蒼井先生の教訓とは...？本編は、配信後7日間、無料で視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

■ABEMA『しくじり先生 俺みたいになるな!!』放送概要

配信日時：毎月第1～3金曜 夜9時30分～配信開始

第4金曜 地上波放送終了後～

番組URL：https://abema.tv/video/title/88-77

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC7WWaOF8NL-h_9b-KPiBFRg