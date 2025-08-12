極彩色のMUSASHIアートを糸とインクで紡ぎ出したSHISHUMANIAコラボレーション

株式会社 石富プロパティー

7月に大阪・関西万博で開催した『世界のMUSASHI個展』では約150団体に及ぶ企業や団体、著名人の方々に参画いただき、アーティストMUSASHIとのコラボレーション作品約100点を展示した。

トルソーに着せられた黒いスカジャン。胸にはMUSASHIが“風神雷神”をテーマに描いたアートが、精細な刺繍で再現され、両腕の部分には浮かび上がるようなプリントが施されていた。MUSASHI×SHISHUMANIAのコラボ作品だ。

刺繍を始めたきっかけは航空自衛隊の養成学校での階級章の縫い付け

MUSASHIの風神雷神を刺繍で表現し、腕部分のインクジェットプリントの濃淡で他にないニュアンスを生み出した作品

福盛さんの出身は宮崎県。パイロットになりたくて15歳の時に埼玉の航空自衛隊の養成学校に入隊した。学校で階級が上がるたびに階級章を縫い付けていて、その時余った糸を使ってふと始めた手縫いの刺繍がスタートだった。適正検査をパスできずパイロットの夢は諦めたものの、卒業後に横振りミシンに出会い、この道へ。2015年にSHISHUMANIAとして起業し、東京で10年間活動後、縁がありちょうど大阪・関西万博のタイミングで大阪に拠点を移したところだそう。

著名なアーティストや俳優の衣装も担当

感性と職人技から生み出されるSHISHUMANIA作品

SHISHUMANIAとしてのこれまでの作品は、HPやオンラインストアで見ることができる。鮮やかな色彩の配色、グラデーションによって見せる立体感、繊細で美しい表現が刺繍としての魅力だが、それでいて福盛さんが表現する世界はどこか男臭く、カッコいいものが多い。ミリタリー繋がりで惹かれたスカジャンや、航空自衛隊の人たちが制服につけていたワッペンへの憧れ、今でもその「好き」を追求している。

紅白歌合戦アーティストの衣装や、映画衣装をオーダー制作したり、スポーツ用品メーカーのadidasが厳選する世界の18人の中に日本人では唯一のアーティストとして選ばれた。また、顧客の目の前で制作する“刺繍ライブ”などのパフォーマンスイベントにも力を入れている。

MUSASHIとSHISHUMANIA・福盛拓馬さん

SHISHIMANIA 福盛拓馬さん

現地で個展を見せてもらって、MUSASHIくんが色んな形の表現に挑戦していてすごいなと思ったし、中井さん（石富プロパティー代表者）とのナイスコンビや、チームとしての結束がカッコいい。自衛隊とのコラボなんて普通じゃできないことを実現してますね。SHISHUMANIAとしてのコラボが決まったのが3週間前とギリギリで、短期間で仕上げることにはなりましたが、その中でもできることを最大限、取り組ませてもらいました。

