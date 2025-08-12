企業版ふるさと納税による熊本県自治体への令和7年8月豪雨災害支援の寄附受付を開始

株式会社カルティブ

このたびの令和7年8月に発生した大雨により、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

企業版ふるさと納税を活用した地域課題解決プラットフォーム「river（リバー）」を運営する株式会社カルティブ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：池田 清）は、令和7年8月に発生した豪雨災害に対する熊本県内5自治体の災害緊急支援ページの立ち上げおよび企業版ふるさと納税による緊急災害支援の寄附募集を開始いたしました。

災害支援（熊本県5自治体）ご協力のお願い :https://kifuru.jp/news/185/

企業版ふるさと納税を活用した地域課題解決プラットフォーム「river」および、オンライン企業版ふるさと納税寄付サイト「企ふるオンライン」企業版ふるさと納税を活用した災害支援の寄付が行えます。

オンライン寄付は被災地の自治体職員の事務処理の負担軽減になります。

企業版ふるさと納税を活用した緊急災害支援で集まった寄付は、被災地での即時支援や、復興に向け時間が掛かる支援に対しても活用できます。

一刻も早い復旧・復興に向けて復興に向けて全力で取り組んでまいりますので、ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

詳細・ご寄付については下記プロジェクトページをご確認ください。

寄附募集自治体およびプロジェクトページ

- 熊本県八代市2025年08月10日 令和７年８月６日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害に向けた緊急支援のお願い(https://kifuru.jp/projects/1487/)- 熊本県上天草市2025年08月10日 令和７年８月６日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害に向けた緊急支援のお願い(https://kifuru.jp/projects/1488/)- 熊本県宇城市2025年08月10日 令和７年８月６日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害に向けた緊急支援のお願い(https://kifuru.jp/projects/1489/)- 熊本県美里町2025年08月10日 令和７年８月６日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害に向けた緊急支援のお願い(https://kifuru.jp/projects/1491/)- 熊本県氷川町2025年08月10日 令和７年８月６日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害に向けた緊急支援のお願い(https://kifuru.jp/projects/1492/)

※寄附募集自治体は8月12日（火）時点の情報となります。

今後、自治体数が増える可能性がございます。

オンライン企業版ふるさと納税寄付サイト「企ふるオンライン」では、企業版ふるさと納税の申し込みから決済までオンライン上で完結できます。

決済は、クレジットカードと口座振込※のどちらかを選んでいただけます。 ※口座情報（銀行及び口座番号等）は、寄付申し込み後に表示されます。

企ふるオンラインで寄付をするためには、riverへの登録が必要です。

事前に企業版ふるさと納税を活用した地域課題解決プラットフォーム「river（リバー）」(https://cpriver.jp/)のページで会員登録をしておくとスムーズに寄付ができます。

riverでは今後も被災地の復旧復興を支援してまいります。

企業版ふるさと納税を活用した地域課題解決プラットフォーム「river（リバー）」

サービスサイト：https://cpriver.jp/

株式会社カルティブが提供する、企業版ふるさと納税を核とした地域活性化のための知恵を集めたプラットフォームです。

企業版ふるさと納税を通じて、地域と企業を繋ぎ、地方創生を通じて、一人でも多くの人が、継続的に幸せに暮らせる社会づくりを目指しています。

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

サービスサイトURL： https://kifuru.jp/

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。

全国の寄付プロジェクトを探し、オンラインで寄付することができます。

会社概要

企業版ふるさと納税支援事業「river（リバー）」「企ふるオンライン」など自社サービスや自治体及び企業支援を中心に「地域」「教育」「文化」を事業の柱として行っております。

株式会社カルティブ

https://www.cultive.co.jp/(https://www.cultive.co.jp/)

代表取締役：池田 清

設立 ：2014年10月

本社所在地：〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島２丁目19－12 スカイビル 19F



事業内容 ：

地域の問題解決支援：river（リバー）https://cultive.co.jp/service/river(https://cultive.co.jp/service/river)

文化事業：からあげパーク https://karaagepark.com/(https://karaagepark.com/)

デザインコンサルティング https://cultive.co.jp/service/designconsulting(https://cultive.co.jp/service/designconsulting)

文化振興

経営戦略支援

情報発信支援

事業立案及び運営支援

WEB及びシステム構築