【J2B株式会社】株式会社metamoonと戦略パートナーシップを締結：TikTokを活用した新規市場展開を推進

J2B株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：金廷均）は、株式会社metamoon（本社：東京都渋谷区、代表取締役：星川安奈）と戦略的パートナーシップを締結したことをお知らせします。

J2B株式会社は、トータルコンテンツ制作会社として、映像・イベント・デジタルコンテンツの企画・制作を手掛けるほか、AIソリューションの開発事業も展開しております。

さらに近年、オフラインマーケティングにも力を入れ、2025年に新たにエンターテインメント事業部を立ち上げました。

一方、株式会社metamoonは、日本国内におけるTikTok Shop Partnerとして認定されており、既存の代理店の中で「人気No.1」「動画配信数TOP1」といった実績を誇るなど、TikTokを活用したマーケティングおよびコンテンツ配信において高い評価をいただいております。

このたびの提携により、新たに設立したエンターテインメント事業部を通じ、TikTokを活用した新規市場への展開や、韓国系アーティストやブランドの配信支援にも本格的に取り組んでいく予定です。

今後も、よりグローバルな展開を一層推進し、期待に応えてまいります。

J2B株式会社 会社情報

会 社 名 : J2B株式会社

代 表 者 : 金廷均

事業内容 :

高度なAIおよびCG技術を基盤に、企業やプロダクトの新たな価値創出を目指して設立されたトータルコンテンツソリューション制作会社です。クリエイティブな力を通じて社会に貢献し、これまでに見たことのない、新しい世界の創造を追求しています。

株式会社metamoon 会社情報

会 社 名 : 株式会社metamoon

代 表 者 : 星川安奈

事業内容 :

オンラインストア・SNSアカウントの構築、運営代行および管理業務

商品登録・マーケティング支援および販売促進業務

物流管理および国内外配送手配、通関手続きサポート

≪この記事に関するお問い合わせ≫

代表取締役 金廷均

メールアドレス：contact@j2b-inc.com

J2B株式会社 公式サイト：https://www.j2b-inc.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/J2BINC