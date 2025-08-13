元ソニーCIOがテイラー主催のウェビナーに登壇「日本企業のDX課題と次の一手 ー ERPがDXの阻害要因になっているわけ」を8月26日（火）に開催

ヘッドレスERPプラットフォームを提供するTailor Technologies, Inc.（本社: 米国カリフォルニア州サンフランシスコ、代表：柴田陽）は、同社が主催するウェビナーシリーズ「The Big Picture」の第2回を2025年8月26日（火）に配信いたします。


本シリーズは、日本を代表する企業のCIOや有力ベンダー企業のトップ等経験者を招き、企業ITの課題と未来戦略を掘り下げるウェビナーです。今回のゲストは、日本を代表するグローバル企業ソニーでCIOを務めた堺文亮氏。「日本企業でDXが進まない理由」「ERP導入がもたらした課題と解決の方向性」を、現場での豊富な経験をもとに語ります。モデレーターは元マッキンゼーで当社代表の柴田陽が務めます。



▼詳細・事前登録（無料）はこちらから


https://webinar.tailor.tech/


※後日アーカイブ配信有り




本ウェビナーは、企業の基幹システムやDX戦略をテーマに、グローバルスタンダードなCIO（最高情報責任者）やCDO（最高デジタル責任者）等の経営層の視点を紹介する対談シリーズです。マネージャー層や非IT部門を含めた組織全体で考えるためのヒントをお届けします。視聴者にはビジネスリーダーの考え方から課題の全体像を捉え、次の一歩を描くためのヒントを得ていただくことを目指しています。


■配信概要

イベント名：「The Big Picture」


日時：2025年8月26日（火）16時30分～17時10分


会場：オンライン　


参加費：無料（事前登録制）


主催：テイラー株式会社


■参加方法

以下のリンクより事前登録のうえお申し込みください。


https://webinar.tailor.tech/



※当日都合がつかずに視聴を希望される方も、事前登録いただければ、後日アーカイブ視聴のURLをご案内いたします。


■登壇者

ゲスト


堺　文亮（さかい　ふみあき）


元ソニー株式会社CIO。ナレッジーピース株式会社 エグゼクティブアドバイザー。


ソニーおよび国内、海外のグループにおいて、38年間の長きにわたり情報システムの業務に従事。CIOとして、グループ全体のIT組織の変革、グローバルインフラ改革、グローバルサプライチェーン改革、ITシェアードサービス機能の設立等を牽引。スイス、アメリカにおいて6年間駐在。直近では携帯販売事業大手ティーガイアのCDO兼CIOを3年間務める。



モデレーター


柴田　陽（しばた　よう）


Tailor Technologies, Inc. / テイラー株式会社 代表取締役。元マッキンゼーの連続起業家



MC


関口　舞（せきぐち　まい）


ラジオパーソナリティ、AIクリエイター・起業家


■参考

初回プレスリリースはこちら


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000101637.html




Tailor（テイラー）について



Tailor Technologies, Inc.は大企業向けに、個社ごとにテイラーメイドされた業務ソフトウェアを10倍速で開発できるプラットフォーム「Tailor Platform」と、「Tailor Platform」上に構築された世界初(*1)のHeadless ERP（APIベースのERP製品）を、変化に強く、迅速に対応できる業務オペレーション基盤として、エンタープライズ企業向けに提供します。Tailorのコンポーザブルアーキテクチャにより、在庫、購買、出荷、会計、オムニチャネル管理といった業務モジュールを柔軟に組み合わせ、従来のERPにありがちな制約を排除。スキーマ駆動・APIファーストな設計により、自社独自のUI構築や既存システム連携が可能で、AI時代のスピード感をそのまま大企業のDXにもたらします。




【Tailor Technologies, Inc. 会社概要】


会社名：Tailor Technologies, Inc.（テイラーテクノロジーズ）


代表者：CEO　柴田 陽


住所：米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ


URL：https://www.tailor.tech



【テイラー株式会社（日本法人）概要】


会社名：テイラー株式会社


代表者：代表取締役　柴田 陽


本店：東京都港区


設立：2021年7月19日


親会社：Tailor Technologies, Inc. (100%)


URL：https://jp.tailor.tech



【本件に関する報道関係者お問い合わせ先】


テイラー株式会社　広報担当　石川


Email：press@tailor.tech



【一般のお問い合わせ先】


テイラージャパン　CEO　金谷


Email：kanayaman@tailor.tech