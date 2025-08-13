株式会社FiTが京都銀行、メガバンク等より15億円資金調達

株式会社FiT

ITを活用したヘルステック事業を展開する株式会社FiT（本社：京都府京都市、代表取締役：加藤恵多、以下「FiT」）は、メイン事業であるLifeFitのさらなる成長に向けて、京都銀行をはじめとする関西金融機関、メガバンク等より、総額15億円（融資枠含む）の資金調達を実施いたしました。

今回調達した資金は、「2025年中の直営ドミナント出店」と「全国規模でのフランチャイズ（FC）店舗拡大」という成長戦略を実現するためのものです。特に、創業の地である関西エリアは引き続き、東北・関東・東海・九州・沖縄エリアへの直営出店を強化し、全国各地でのLifeFitブランドの浸透を加速させてまいります。

■資金調達の背景と目的

FiTは創業以来、直営・FCの両輪で事業を拡大してまいりました。

2024年には京都銀行をはじめとする金融機関より直営店の出店融資枠、複数行より運転資金枠を確保し、着実に店舗数と収益実績を伸ばしてきました。

そして本年、これまでのLifeFit既存店舗の収益実績、成長可能性、FiT社への財務基盤等をご評価いただき、好条件での資金調達を実現しました。

これまで積み重ねてきた実績が、今回の資金調達の大きな後押しとなりました。金融機関からの信頼を得られたことは、FiTの信用力の証であり、今後の成長に向けた大きな自信となっています。

■資金の使途と今後の展望

今回調達した資金は、主に以下の用途に充てる予定です。

- 2025年直営店のドミナント出店（東北・東海・九州・沖縄エリアへの新規直営出店）新たなエリアへの進出を通じて、より多くの地域でFiTのサービスを提供します。具体的には、関東15店舗/関西10店舗/東海10店舗/沖縄9店舗/東北8店舗/九州7店舗を予定しております。- 全国規模でのフランチャイズ（FC）店舗拡大地場に根ざした有力企業であるフランチャイジーと共に、更なる理念浸透・成長集客戦略の実現を図り、フランチャイズ店の出店を加速させます。- 既存店舗のサービス品質向上・運営体制強化既存店の収益性向上や顧客満足度向上のため、店舗運営体制の強化やサービスのブラッシュアップにも投資します。

今後も直営・FCの両輪で、全国のお客様に低価格で高品質なフィットネス体験を提供し続けます。

■最新鋭のフィットネスジム「LifeFit（ライフフィット）」について

「LifeFit（ライフフィット）」は、アプリで最短1分・24時間いつでもジムの利用が開始できます。リーズナブルな料金体系（30日 税込3,058円~）で、チケットを購入するだけですぐに利用できる最新鋭のフィットネスジムです。

初期費用や管理費などは一切不要。

会員登録・ジム利用・ポイント管理(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000071368.html)・店舗検索や混雑状況の確認等がアプリで完結します。

＜サービス概要＞

料金：１.定期チケット（360日契約）3,058円~（税込）/30日

２.定期チケット（30日契約） 3,278円~（税込） /30日

３.都度チケット 550円~（税込）/1回

入会・管理費等0円

サービスHP : https://lifefit.tech/

LifeFit フランチャイズオーナーについて：https://lifefit.tech/hp/fc

■京都銀行 京都市役所前支店 支店長 藤本 恭成 コメント

京都銀行は、京都の有望なベンチャー企業をかねてより支援してきました。

株式会社FiTさまが展開する『LifeFit』は、IT技術を駆使した無人フィットネスという新しいスタイルを提供し、京都発の日本の健康市場活性化を推進する先進的な取り組みです。

京都だけでなく全国展開することにより、その地域に暮らす方の健康増進を果たすことに繋がり、地域社会の発展に貢献すると判断して、このたびの融資となりました。

直営店およびフランチャイズ店舗の拡大が加速し、株式会社FiTさまの成長戦略が、さらに具体化されることを期待しています。今後も、株式会社FiTさまのビジョン達成に向け、良きパートナーとして事業を支援していきます。

■株式会社FiT 代表取締役 加藤 恵多 コメント

昨年に引き続き、今年もフィットネス、健康分野の事業拡大を京都銀行様をはじめとする複数行からご評価いただき進めさせていただけますこと、大変嬉しく思います。

メイン事業であるLifeFitは全国各地で続々とオープンし、地域の健康づくりに寄与しております。直営店、フランチャイズ店共に収益状況も好調で、今年の末には24h型フィットネスジムの店舗数では業界3番目に位置付けられる見込みです。

FiTの目指す世界「暮らしにフィットネスを」の実現、関西発のスタートアップ企業としてご期待に応えられるよう、事業成長に今後とも向き合って参ります。





■今後の展望

今回の資金調達により、2025年中にLifeFitの店舗数は250店舗を突破し、24時間ジム業界でTOP3の店舗数となる見込みです。

FiTは今後も、既存店舗の実績とお客様からの信頼を礎に、全国各地での出店を加速し、より多くの方々に健康で豊かなライフスタイルを提供してまいります。

また、金融機関各社からのご支援を受け、今後も質を落とすことなく、事業成長の加速に努めてまいります。

■会社概要

株式会社FiTは「暮らしにフィットネスを」を目指す世界観に掲げ、フィットネス参加率が低い日本において「健康の民主化」を推進し、健康を起点とした日本の社会課題の解消を目指すヘルステックスタートアップです。

FiTでは、そのコア事業として最新鋭のフィットネスジム「LifeFit」を運営しております。

「LifeFit」は、リアル空間にIT技術や手軽に通える仕組みをかけ合わせることにより、リーズナブルな料金体系、続けやすい顧客体験で、日本人向けに扱いやすい充実したマシン設備を24時間利用可能としており、利便性と品質を両立した新たなジム運営を実現しています。

また、LifeFitユーザーのジムへの来店回数や、フィットネスデータを元にアクションに応じたリワードを提供する、ケンコーポイントプログラムを行っており、日本の健康市場の活性化をめざしております。

「LifeFit」は、今までジムに通えなかった、または継続できなかった方々も利用しやすいシステムと料金体系で、気軽に利用できることに加え、手軽に健康が叶う最新鋭のフィットネスジムとして、全国で161店舗運営しております。（2025年8月13日現在）

社名：株式会社FiT

所在地：京都府京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町537番地20 FIS御池ビル405

代表者：加藤 恵多

創業：2020年12月

URL：https://fitinc.jp

お問い合わせ先：pr@fitinc.jp