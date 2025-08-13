株式会社横浜フリエスポーツクラブ

日頃より横浜FCの活動にご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。

横浜FCは、シャレン！（社会連携活動）、SDGsの活動を通じて社会貢献活動、地域社会のサスティナビリ ティの確保や関係構築を図るとともにそれぞれのステークホルダーの価値を見出しながら「SDGs：11 住み続けられるまちづくりを」に取り組んでいます。 そこで、横浜FCの活動にご賛同いただいているパートナー企業の株式会社晃鈴産業（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：角野 隆）のサポートにより、一般社団法人日本シングルマザー支援協会の会員様を対象に「母子の夢で逢えたら」を実施します。

講師として横浜FC HAMABLUEコミュニケーションオフィサー南雄太（元日本代表・元横浜FC選手）が登壇し、同日開催の横浜FCホームゲーム東京ヴェルディ戦にご招待いたします。

報道関係の皆様には、ぜひご取材いただきたく何卒お願い申し上げます。 なお、本企画の対象は日本シングルマザー支援協会の会員様限定のため、事前告知はお控えいただきたく何卒よろしくお願いいたします。

本件に関する概要および取材申込方法は添付資料をご確認ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d44505-105-f05023763251ad7f2ea1d879b7244f60.pdf