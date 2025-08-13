藤原季節のパーソナルブック「めぐるきせつ」待望の電子書籍化が決定！

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）は、2023年に発売した藤原季節さんの初のパーソナルブック「めぐるきせつ」の電子版を8月25日(月)に配信開始いたします。

「めぐるきせつ」 書影

藤原季節がデビュー10周年、そして30歳という節目の年を迎えた2023年に発売した初のパーソナルブック「めぐるきせつ」 (2023年8月23日発売)が、刊行より2年の時を経て2025年8月25日より電子書籍で配信スタート！

映画『ケンとカズ』『his』『佐々木、イン、マイマイン』『くれなずめ』『空白』『わたし達はおとな』、Netflixシリーズ『阿修羅のごとく』、ドラマ『まぐだら屋のマリア』など数々の映画・ドラマ・舞台で活躍し、その演技力が評価されている藤原季節。本著では本格的に俳優活動をスタートさせた20歳から10年間の俳優人生で経験した喜怒哀楽や心の機微などの話を中心に、幼いころのこと、俳優になるまでの道のりなど、約10万字にわたり自身の書き下ろしで赤裸々に綴っています。その他、旅の記録や藤原季節という役者をもっと知れる一問一答などのコンテンツページやグラビアページもあり、盛り沢山の内容になっています。ファンの方はもちろん、俳優の仕事を目指す人、表現活動をしている人に勇気を与えてくれる1冊です。

さらに、電子書籍版だけの特典として、新たに4,000字におよぶ書き下ろしを収録！

すでに書籍をご覧いただいた方はもちろん、電子版で初めて手に取る方にもお楽しみいただける内容となっています。

電子書籍はAmazonで8月14日より予約開始、他電子書店でも順次予約を開始いたします。

【書誌情報】

●藤原季節 初のパーソナルブック『めぐるきせつ』

撮影：信岡麻美

定価：1,980円（税込）※電子版

発行：ワニブックス

電子版は、2025年8月25日より配信開始

＜プロフィール＞

藤原季節（ふじわら・きせつ）

1993年1月18日生まれ、北海道出身。2013年オフィス作主催のワークショップオーディションを経て、映画『人狼ゲーム ビーストサイド』（14）で本格的に俳優活動をスタート。以降、映画『ライチ☆光クラブ』『ケンとカズ』『沈黙-サイレンス-』『美しい星』『全員死刑』『his』『佐々木、イン、マイマイン』『くれなずめ』『空白』『わたし達はおとな』、ドラマ『監察医 朝顔』シリーズ、大河ドラマ『青天を衝け』、『プリズム』、『まぐだら屋のマリア』、舞台 劇団た組『ぽに』、イキウメ『人魂を届けに』などに出演。21年第13回TAMA映画賞 最優秀新進男優賞、20年第42回ヨコハマ映画祭 最優秀新人賞授賞。主演映画『あるいは、ユートピア』がプライムビデオで見放題配信中。Netflixシリーズ『阿修羅のごとく』が独占配信中。連続ドラマW『災』がWOWOWにて配信中。

【ワニブックスの電子書籍】

最新情報は公式Xで発信中！

https://x.com/digi_wani