テレビ東京「夢遺産～Dreams for the future～」8月18日（月）放送回にX Mile代表・野呂寛之が出演

XMile株式会社

ノンデスク産業に特化した人材支援・業務効率化SaaSを提供するX Mile株式会社（クロスマイル、本社：東京都新宿区、代表取締役：野呂 寛之、以下「当社」）は、2025年8月18日放送のテレビ東京系列「夢遺産～Dreams for the future～」にて、当社代表の野呂が出演することをお知らせいたします。



番組では、当社創業のきっかけや「ノンデスクワーカーが主役の世界へ」というビジョン、さらに物流業界をはじめとしたノンデスク産業の人材不足という社会課題に対する取り組みについて語ります。



また、放送を記念し、当社社員と直接交流できるリファラルイベントを8月20日（水）に開催いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4iGrGJBvEIU ]

番組概要

番組名：夢遺産～Dreams for the future～（テレビ東京）

HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/yumeisan/

放送日：テレビ東京 / 2025年8月18日（木） 夜10時58分

BSテレビ東京 / 2025年8月22日（金） 夜08時54分

紹介内容：

- X Mile設立の背景- 「ノンデスクワーカーが主役の世界へ」というビジョン- 代表・野呂の"今の夢”について

▼夢遺産～Dreams for the future～とは

成功を収めている経営者やリーダー、新しいことに果敢に挑み続ける ベンチャー企業家、独創的な経営者・組織運営で成果を上げる社長…など、 この時代に輝きを放つ様々なキーパーソンたちを毎回取材し、今の自分を創る原動力となった「子供の頃の夢」や「今の夢」を紹介します。

【参加無料】リファラルイベント概要

日時：2025年8月20日(水) 19:30～22:00

場所：X Mile 東京オフィス（オフライン開催）

参加費：無料（事前申込制）

概要：

- HR・SaaS業界関係者との交流- 当社社員との直接対話を通じた企業理解

対象：

- HR（人材）業界、SaaS業界に興味のある方（未経験歓迎）- ベンチャー企業の社員や役員と話してみたい方- X Mile選考中、または応募を検討している方

▼お申し込みはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000147.000063503.html

■X Mile株式会社 会社概要

会社名：X Mile株式会社（クロスマイル）

代表者：代表取締役CEO 野呂 寛之

所在地：

・東京オフィス（本社）：東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア W7F

・大阪オフィス：大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第三ビル4F

・福岡オフィス：福岡県福岡市中央区大名1-8-6 HCCビル5F

・名古屋オフィス：愛知県名古屋市名古屋市中区錦二丁目９番１４号 伏見スクエアビル 4F

・広島オフィス：広島県広島市南区京橋町1-7 アスティ広島京橋ビルディング1・2F

・札幌オフィス：北海道札幌市中央区南2条西8-3-1 大光ビル2F

設立 ：2019年2月

HPサイト：https://www.xmile.co.jp/

受賞歴：

・【Forbes JAPAN】次代を担う新星たち「2024年注目の日本発スタートアップ100選」選出（令和5年）

・【健康経営】全国健康保険協会の「健康優良企業宣言」を実施し、健康優良企業に認定（令和4年）

・【ダイバーシティ推進】一般社団法人日本ウーマンズバリュートレーニング協会「WOMAN's VALUE AWARD」受賞（令和3年）

■X Mileのビジョン「テクノロジーの力で、ノンデスクワーカーが主役の世界を」

日本の生産人口は、今後20年間で1428万人減少すると予想されています。特に人手不足が深刻な職種はドライバー、建設作業者、警備員、といった「ノンデスクワーカー」です。

ノンデスク産業において顕在化している問題は、「働き手の不足・労働生産性の低さ」の大きく2点です。現在私たちは双方の課題解決へ向けた取り組みを進めています。

＜サービス概要＞

（1） ノンデスク産業向けSaaS・プラットフォーム （労働生産性の低さを解決）

運輸業界では社会問題化する日本最大のドライバー不足と同時に「多重化下請け構造」や電話・紙・FAXを中心とした「低い労働生産性」など、多くの解決すべき業界課題が存在しています。クロスマイルは、それらをソフトウェアによって解決し、事業者の売上最大化・コスト改善を図ることで、インフラ産業である運輸業界を支えています。

▼物流業界向け経営支援サービス「ロジポケ」

運送業界に特化した業務改善・経営支援クラウドサービスで、運送業にまつわる業務をまるっとデジタル化できる点が最大の特長です。

■製品やサービスに関するお問い合わせ先

TEL：050-1780-3184

HP：https://logipoke.com/

（2） HRプラットフォーム （働き手不足を解決）

クロスワークは、物流・運送・建設特化の人材採用システムです。登録者数は全国に70万人を超え、取引事業所数は20,000社以上。上場企業含め、大手グループ様の導入実績があります。また、ドライバーや施工管理、整備士など職種に特化した人材紹介サービスも提供しており、即戦力人材の確保に役立つサービスを展開しております。

https://x-work.jp/

■採用情報

X Mileでは、巨大産業の変革に挑戦する仲間を積極採用中です。

今回の調達資金を活用し、超巨大なノンデスク産業のDXを推し進めるため、コンパウンドスタートアップとしてマルチバーティカルな事業開発を支える人材採用・組織を強化いたします。

当社は、ソフトウェアエンジニアやデザイナー、プロダクトマネージャーといった職種を中心としたプロダクト部門、法人営業や事業開発などのセールス部門、財務や人事といったコーポレート部門の3部門で構成されております。

今後の採用活動を通じて、特にプロダクト、セールスの両部門の組織を拡大するほか、トップマネジメント人材を採用してまいります。

▼会社採用情報

・採用ページトップ：https://www.xmile.co.jp/recruit

・会社紹介資料：https://speakerdeck.com/xmile/recruit

・コンセプトムービーURL：https://www.youtube.com/watch?v=xbxtcc_m5qA

・エンジニア採用情報：https://recruit-xmile.notion.site/X-Mile-812097f723a74632ad23d86f7219d0e4

■報道関係者からの問い合わせ先

X Mile株式会社 広報

MAIL：pr@xmile.co.jp

TEL：03-6845-3624