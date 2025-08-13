【無料ウェビナー】「SNSマーケをデータで導く、失敗しない意思決定の方法～データを武器に成果を導く2社が本音でトークセッション～」を8/27（水）14:00～15:00に開催

株式会社Minto

株式会社Minto（東京都港区、代表取締役社長 水野和寛、以下当社）は、インフルエンサーマーケティングツール「Astream（エーストリーム）」やSNSマーケティング支援サービスを提供する株式会社A（読み：エース、代表取締役CEO 中嶋泰、以下A（エース））と共催で【無料ウェビナー】「SNSマーケをデータで導く、失敗しない意思決定の方法～データを武器に成果を導く2社が本音でトークセッション～」 を8/27（水）14:00～15:00に開催することをお知らせします。

2社に共通する「データ」を起点に、SNSマーケティングにおいて失敗しないための意思決定の方法や、企画から実施までの各フェーズにおけるノウハウなどを本音で解説します。

お申込みはこちら

https://contents.minto-inc.jp/cns_2025-08-27_webinar_aminto

ウェビナー概要

SNSマーケティングの現場では、成果の成否が「バズるかどうか」に左右されがちです。しかし本当に重要なのは、実行前から“勝ち筋”を見極めるための判断軸を持つことではないでしょうか。

本ウェビナーでは、インフルエンサーマーケティング施策5,000件以上の実績と、累計導入社数3,500社を突破した独自SNSデータベース「Astream」を持つ株式会社A（エース）と、IPタイアップを中心としたファンダムマーケティングに強く、独自のIP調査やファンデータなどのデータを活かした企画が得意な株式会社Mintoの、それぞれ異なる強みを持つ2社が登壇します。

違う強みを持つ2社の共通点である「データ起点でSNS施策を設計する」という視点から、成果につながるための意思決定・検証・改善のリアルを、トークセッション形式でお届けします。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29274/table/241_1_b0e984112e2292a57cb8c294b48413d8.jpg?v=202508131025 ]

こんな方におすすめ

・SNSマーケティング・キャンペーンの企画運用担当者

・広告代理店のプランナー・マーケ担当

・新しい施策にチャレンジしたいが失敗したくない方

アジェンダ

- 登壇者紹介- 会社紹介- 2社によるトークセッショントークセッションテーマの一例（当日は4～5個のテーマに沿ってトークセッションを予定しています）「失敗しない施策を実現するための、企画・施策設計術」「振り返りのデータ活用術：定量と定性、どう整理する？」- 質疑応答- ウェビナー特典のご案内

※内容は変更となる場合もございますので、予めご了承ください。

登壇者

株式会社A（エース）

SNSマーケティング事業部長

白潟 愛

アパレル・オンワード出身。マーケティングチームに所属、市場調査から商品企画・PR手法の提案、新規ブランドの立ち上げ等を担当。2021年にA Inc.にジョイン。年間10億円規模のインフルエンサーマーケティングを統括。自身ではアパレル、生活用品、美容系のクライアント様中心に担当。

株式会社Minto

コンテンツ・マーケティング本部クリエイティブ&ソリューション部

メディアグループ マネージャー 兼 マーケティンググループ マネージャー

松村 一平

大手Web広告代理店に新卒で広告運用コンサルタントとして入社。人材・教育・エンタメ系アカウントの担当、アプリプロモーション部署の立ち上げ、社内向けツール・フローの企画開発等に従事。

2022年1月よりMintoへジョイン、エンタメコンテンツ×SNS媒体の広告運用関連業務及び、自社マーケティングチームの立ち上げに従事。

お申込みはこちら :https://contents.minto-inc.jp/cns_2025-08-27_webinar_aminto

株式会社Mintoについて

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。

会社概要

会社名：株式会社Minto

設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、 高橋伸幸、 定平一郎、堀容隆、社外取締役 瀬山雅博

HP： https://minto-inc.jp/

問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/