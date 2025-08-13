カオナビが、みずほ銀行と顧客紹介に関するビジネスマッチング契約を締結

株式会社カオナビ

株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之、以下：当社）は、株式会社みずほ銀行（本社：東京都千代田区、頭取：加藤 勝彦、以下：みずほ銀行）と、ビジネスマッチング契約を締結します。

みずほ銀行がDX領域に強みを持つ企業とともに、中堅・中小企業のDXを後押しする取り組み“みずほデジタルコネクト”のパートナー企業として、各社の人的資本経営の実現を支援していきます。

■ 互いの強みを活かし、各社の人的資本経営をさらに後押し

近年、企業の持続的な成長には、社員一人ひとりの能力や強みを最大限に引き出す「人的資本経営」の実現が不可欠とされています。これに伴い、人材情報の可視化や戦略的な活用を支援するタレントマネジメントへのニーズが高まっており、当社はこれまで多くの企業に対して、人材情報の一元管理から配置、育成、評価に至るまで、戦略人事を加速させる支援をしてきました。

みずほ銀行は、国内全ての都道府県および海外に拠点を持ち、多様な金融ソリューションを提供しています。グループ全体の総合力を強みに、多様で高度な専門性を活かしたコンサルティングを行い、幅広い業種・規模の企業を支援しています。

この度の提携により、みずほ銀行の法人顧客が抱える戦略人事上の課題に対し、「カオナビ」を用いた具体的な支援策を紹介できるようになります。各社の人的資本経営への取り組みを支援し、企業の持続的な成長と競争力強化に貢献していきます。

■ 「みずほデジタルコネクト」について

株式会社みずほ銀行がグループ各社やパートナー企業と連携し、顧客企業のDXを後押しする取り組みです。法規制の改正や消費者行動の変化などの外部環境の動きや、組織構造の最適化、人材育成といった内部環境の変化など、企業が対応すべき経営上の課題に対し、高い技術力を持つイノベーション企業、各分野で最先端の取り組みを進める大企業、AIをはじめとした先端技術・専門知見・IT実装力を持つみずほ銀行のグループ会社との連携を通じて、課題解決を図ります。

＜詳細サイト：https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/b_support/d_connect/index.html(https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/b_support/d_connect/index.html) ＞

■ 株式会社みずほ銀行 概要

株式会社みずほ銀行は、みずほフィナンシャルグループの中核を担う銀行として、個人・法人のお客さまに幅広い金融サービスを提供しています。メガバンクで唯一全ての都道府県に拠点を持ち、デジタル技術の融合で預金・貸出・資産運用から決済サービスまで、お客さまのライフスタイルやビジネスニーズに応じたソリューションを展開。また、信託・証券等など、グループの総合力を結集し、お客さまの成長と社会の発展に貢献しています。

所在地 ：東京都千代田区大手町1-5-5

発足 ：2013年7月1日

取締役頭取：加藤 勝彦

URL ：https://www.mizuhobank.co.jp/

■ 株式会社カオナビについて

当社は、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスの下、テクノロジーによって一人ひとりの個性やスキルを理解することで、キャリアの自律や多様な働き方ができる社会を目指しています。

利用企業数4,000社以上※のタレントマネジメントシステム「カオナビ」をはじめ、労務管理システム「ロウムメイト」や予実管理システム「ヨジツティクス」などを提供し、企業や団体の経営戦略・人材戦略の実現に貢献しています。

※2024年12月末時点

＜会社HP ： https://corp.kaonavi.jp/(https://corp.kaonavi.jp/)＞

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

設立 ：2008年5月27日

代表者 ： 代表取締役社長CEO 佐藤 寛之

事業内容：タレントマネジメントシステム「カオナビ」、労務管理システム「ロウムメイト」、勤怠管理システム「ロウムメイト勤怠」、予実管理システム「ヨジツティクス」の開発・販売・サポート