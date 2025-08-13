auじぶん銀行株式会社

auじぶん銀行株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 健二、以下 auじぶん銀行)は、2025年8月6日時点での預金残高(注1)が5兆円を突破したことをお知らせします。

auじぶん銀行は、2008年の設立以来、お客さまに最も身近に感じてもらえる銀行を目指し、便利でおトクな金融サービスの提供に取り組んできました。KDDIグループと連携し、特色ある商品・サービスの提供にも務めています。

円普通預金金利優遇施策として、au PAY、au PAY カードや、三菱UFJ eスマート証券口座との連携で円普通預金金利が合計最大年0.41％（税引後 年0.32％)となる「auまとめて金利優遇」、さらに「auマネ活プラン」「auマネ活プラン＋」「auマネ活バリューリンクプラン」のいずれかをご契約のうえ、対象のお取引を行うと年0.10％が上乗せとなり、円普通預金金利が合計最大年0.51％（税引後 年0.41％)となる「auマネ活金利優遇」を提供しています。

また、住宅ローンをご契約中のお客さまの、住宅ローン金利上昇へのご不安を軽減するため、円普通預金残高と当社サービスの利用状況に応じて、住宅ローンの利息の一部をキャッシュバックするキャンペーンを実施したところ、大変ご好評いただいたことから、2025年4月1日より「普通預金連動型 住宅ローン利息キャッシュバックプログラム」として恒常化するなど、新たなサービスも開始しています。

これらの取り組みをはじめ、多くのお客さまにご利用いただいた結果、預金残高5兆円を突破しました。

※「auまとめて金利優遇」及び「au マネ活プラン」の詳細は以下URLからご確認いただけます。

https://www.jibunbank.co.jp/landing/kinri_up_tokuten_bundle/

※「普通預金連動型 住宅ローン利息キャッシュバックプログラム」の詳細は以下URLからご確認いただけます。

https://www.jibunbank.co.jp/program/homeloan_cashback/

auじぶん銀行は、auフィナンシャルグループの一員として、「デジタルを駆使する。お客さま視点で考える。そして、期待を超える金融へ。」をパーパスに掲げ、スマートフォンアプリをメインチャネルとして預金、送金、決済、融資などの各種金融サービスを提供しています。今後もすべてのステークホルダーの持続的発展を目指すとともに、お客さまの期待を超える新しい体験価値を創造することで、「未来まで明るく。」する銀行へとさらなる発展を遂げてまいります。

(注1)「円普通預金」「円定期預金」「仕組預金」「外貨預金」の合計残高より算出しています。

