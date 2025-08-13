¡Ö¤¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¡¡¥Ù¥ë¥Þー¥¯¤òÌÜ¤Ë¸«Î©¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¸òÄÌ¹¹ð¥°¥é¥ó¥×¥ê2025 ±Ø¥Ý¥¹¥¿ーÉôÌç¤ÎºÇÍ¥½¨ÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§³ÑÅÄ¹î¡Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥Ù¥ë¥Þー¥¯±¿Æ°¤ò°é¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥Ù¥ë¥Þー¥¯¶µ°é½õÀ®ºâÃÄ¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¡ÖÎÉ¤¤¹Ô¤¤¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¡×¤¬7·î31Æü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÅìÆüËÜ´ë²è¼çºÅ¤Î¡Ö¸òÄÌ¹¹ð¥°¥é¥ó¥×¥ê 2025¡×¡ÊJRÅìÆüËÜ¤Ê¤É¶¨»¿¡Ë¤Ç¡¢±Ø¥Ý¥¹¥¿ーÉôÌç¤ÎºÇÍ¥½¨ÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸òÄÌ¹¹ð¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏºòÇ¯ÅÙ¡¢¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÅìÆüËÜ´ë²è¤¬ÈÎÇä¡¦´ÉÍý¤¹¤ëJRÅìÆüËÜ¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ê¤É¤Î±Ø¤ª¤è¤Ó¼ÖÎ¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡¢³¹¥Ê¥«¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ë·Ç½Ð¡¦Êü±Ç¤µ¤ì¤¿¹¹ðºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢6ÉôÌç¤ÇÁª¹Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±þÊçºî1654ÅÀ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê1ÅÀ¡¢ÉôÌç¤´¤È¤ËºÇÍ¥½¨ÉôÌç¾Þ1ÅÀ¤ÈÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ5ÅÀ¡¢JRÅìÆüËÜ¾Þ1ÅÀ¤Î·×38ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Êhttps://awards.jeki.co.jp/¡Ë
¼ã¼ê¤¬ÏÓ¤ò¶¥¤¦¡ÖÄ«Æü¹¹ð¾Þ¡×¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ©ºî
¡¡¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¤Î´Ý»³Í¥²Ï¤µ¤ó¤È¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÃÝÆâ½Ù¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ã¼ê¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤¬¿·Ê¹¹¹ð¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¶¥¤¦ÅÁÅý¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÄ«Æü¹¹ð¾Þ¡×¤Ë±þÊç¡£¥Ù¥ë¥Þー¥¯ºâÃÄ¤¬½Ð¤·¤¿¡Ö¥Ù¥ë¥Þー¥¯±¿Æ°¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â½ÐÍè¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò±þ±ç¤¹¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ý¥¹¥¿ーÀ©ºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹¹ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥Ù¥ë¥Þー¥¯±¿Æ°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆó¿Í¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ©°Æ¤·¡¢ºòÇ¯10·î¡¢¥Ù¥ë¥Þー¥¯±¿Æ°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿10·î24Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆJR¤Î¿·½É±Ø¡¢½ÂÃ«±Ø¡¢Î¾¹ñ±Ø¤Ç¥Ý¥¹¥¿ー¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎÉ¤¤¹Ô¤¤¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤È¡¢¤½¤Î¡ÖÃ¯¤«¡×¤òÉ½¤¹¿Í¤ÎÌÜ¡£²£¤ËÊÂ¤ó¤ÀÆó¤Ä¤ÎÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥Þー¥¯¤òÌÜ¤Ë¸«Î©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÏ¶¯¤¤ºîÉÊ¤Ï¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¡¦¥×¥é¥ó¥Êー¡¡´Ý»³¡¡Í¥²Ï¤µ¤ó¡Ê½êÂ°¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¿·¤¿¤ÊºÙË¦¡Ë
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¡ÃÝÆâ¡¡½Ù¤µ¤ó¡¡¡Ê½êÂ°¡¡³ô¼°²ñ¼Òonehappy¡Ë
¡¡Æó¿Í¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢¥Ù¥ë¥Þー¥¯¤Î¥í¥´¤ò¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥Þー¥¯¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´Ý»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¼ï¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢»×¤¤¤Ä¤¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ100¸Ä¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ©ºî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¿ô¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢£²¤ÄÊÂ¤Ù¤¿¥Þー¥¯¤¬¤Õ¤ÈÌÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÄ¾´¶¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ý»³¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌÜ¡×¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿Í¤¬ËÜÇ½Åª¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤ä¤¹¤¤¡¢µ¤»ý¤Á¤òµâ¤ß¼è¤ë¤Î¤ËÂçÀÚ¤Ê¿ÍÂÎ¤Î¥Ñー¥Ä¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¤È¥Ù¥ë¥Þー¥¯¶µ°é½õÀ®ºâÃÄ¡Û
¡¡¥Ù¥ë¥Þー¥¯ºâÃÄ¤Ï¡¢1960Ç¯¤Ë¡Ö¤Ø¤ÃÏ¹»»Ù±ç¡×¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀßÎ©¤Ë¤Ï¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤¬Âç¤¤¯´Ø¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅÔ²ñ¤Î»Ò¤â¡¢¤Ø¤ÃÏ¤Î»Ò¤â¡¢Ê¿Åù¤Ë³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ù¥ë¥Þー¥¯±¿Æ°¤Ø¤Î¶¦´¶¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤ËµÞÂ®¤Ë¹¤¬¤ê¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¡¢ºÒ³²ÈïºÒÃÏ¤Ê¤É¤â»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤Ê¥Ù¥ë¥Þー¥¯¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë±¿Æ°¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢Ìó£²Ëü5,500¹»¡¦ÃÄÂÎ¤¬»²²ÃÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»²²ÃÃÄÂÎ¤¬Ãù¤á¤¿¥Ù¥ë¥Þー¥¯ÍÂ¶â¤ÏÎß·×300²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ºâÃÄ¤Ï50²¯±ß°Ê¾å¤Î³Æ¼ï±ç½õ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤âÈ÷ÉÊ¡¢¶µºà¤Î´óÂ£¤äÈïºÒ¹»»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¥Ù¥ë¥Þー¥¯ºâÃÄ¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£